Net op het moment dat niemand er nog echt rekening mee hield, greep Soudal Quick-Step alsnog een ritzege. Uitgerekend dankzij Kasper Asgreen, die al meer dan een jaar op zoek is naar zijn beste benen. Het is ook meteen een mijlpaal: de 50ste overwinning in de Tour voor het team van Patrick Lefevere. ‘Dit is er eentje die bij gaat blijven.’