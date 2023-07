Britse conservatieven krijgen klappen bij tussentijdse verkiezingen

De tussentijdse verkiezingen die donderdag in drie Britse kiesdistricten werden gehouden zijn uitgedraaid op een kater voor de conservatieven. In twee districten verloren ze hun meerderheid, in een derde hielden ze nipt stand.

In Somerton & Frome, in het graafschap Somerset, was de overwinning voor de Liberaal-democraten en in Selby & Ainsty, in North Yorkshire, was de winst voor de sociaaldemocratische Labourpartij. In het Londense district Uxbridge & South Ruislip van voormalig premier Boris Johnson konden de Torries hun zetel wel behouden, zij het met een erg klein verschil van 13.965 stemmen tegen 13.470 voor Labour.

Zo’n tussentijdse verkiezingen worden georganiseerd om nieuwe parlementsleden te verkiezen wanneer er buiten de verkiezingen om in het Lagerhuis zitjes vrijkomen. Dat kan gebeuren wanneer politici ziek worden, overlijden of ontslag nemen. In dit geval ging het om drie parlementsleden die na een schandaal opstapten: voormalig premier Boris Johnson na partygate, Nigel Adams die in de slipstream van Johnson zat en David Warburton, die opstapte nadat hij cocaïnegebruik bekende.

Deze tussentijdse verkiezingen draaiden dus uit op zwaar verlies voor de regeringspartij van premier Rishi Sunak, en zijn in die zin ook tekenend voor zijn populariteit. Maar een drievoudige nederlaag kon nog net worden vermeden.

Volgend jaar worden er in het land waarschijnlijk parlementsverkiezingen gehouden. In peilingen liggen de Tories momenteel alvast ver achter op de belangrijkste oppositiepartij, Labour.