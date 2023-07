Politie zoekt verder naar loslopende leeuw in Berlijn

In Berlijn is de loslopende leeuwin nog steeds niet gevat, ondanks intense zoekacties met 320 politieagenten met dierenartsen en jagers. Vrijdagochtend wordt verder gezocht.

‘Op aanraden van dierenartsen en stadsjagers hebben we de acties in het bos onderbroken. Onze collega’s blijven ‘s nachts ter plaatse en zoeken morgenochtend verder. Vermijd de zuidelijke bosgebieden van Berlijn buiten de stadsgrenzen.’ Dat tweette de Berlijnse politie donderdagavond laat. Daarmee sloten ze een intense zoekdag af naar de leeuwin waarvan nog steeds vermoed wordt dat ze losloopt aan de rand van de stad. Donderdag hebben 320 politieagenten samen met dierenartsen en jagers de hele dag naar het dier gezocht.

Of het echt een leeuw is, en zoja, waar ze vandaan komt, blijft intussen onduidelijk. Het begon allemaal toen in de nacht van woensdag op donderdag een opvallende noodoproep binnenkwam bij de politie. Een buurtbewoner had in de Richard-Strauss-Weg in Kleinmachnow, de Berlijnse stadsrand, een loslopend wild dier gezien dat een zwijn had aangevallen. Een automobilist in de buurt kon het dier filmen en die beelden leidden onmiddellijk tot een grote staat van paraatheid bij de hulpdiensten. Experten denken namelijk dat het om een grote katachtige gaat, ‘hoogstwaarschijnlijk’ een leeuwin. De politie gaat ervan uit dat de videobeelden echt zijn en nam de nodige voorzorgsmaatregelen.

De autoriteiten waarschuwden inwoners rond Kleinmachnow, Teltow en Stahnsdorf, ten oosten van Potsdam, om binnen te blijven. Via luidsprekers en sociale media werden waarschuwingsboodschappen verspreid en ook een waarschuwingsapp in de regio werd geactiveerd. ‘Ga niet het bos in, ga niet joggen’, zei Michael Grubert, burgemeester van Kleinmachnow. In de voormiddag werd het waarschuwingsgebied nog verder uitgebreid door het Federale Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenbestrijding.

Helikopter en drones

Omdat het dier mogelijk erg gevaarlijk is, worden kosten noch moeite gespaard. Er wordt met een helikopter, drones, gepantserde wagens, warmtecamera’s, jagers met verdovingsgeweren en dierenartsen naar de katachtige gezocht. Ook werden een dertigtal politiewagens en 320 agenten ingezet. Met vallen wordt momenteel niet gewerkt. ‘Vallen zetten is een maatregel die de komende een of twee dagen niet effectief zal zijn’, zegt de burgemeester.

De politie wil het dier ook niet onmiddellijk doodschieten. Indien mogelijk is het de bedoeling om de leeuw te verdoven en naar een opvangcentrum te brengen. Maar als dat niet mogelijk is, is de politie bereid andere maatregelen te nemen.