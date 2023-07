Typisch Belgisch weer op nationale feestdag

Er trekt vrijdag een buienzone tijdens de ochtend vanaf de kust naar het centrale deel van het land. Die wordt tegen de middag in het centrum verwacht. In de namiddag trekt de buienlijn verder naar de Ardennen. Er kunnen daarbij enkele donderslagen te horen zijn en er zijn plaatselijk rukwinden mogelijk. In de namiddag trekken opklaringen vanaf de kust binnen en wordt het droger.

We halen maxima van 17 graden in de Hoge Ardennen, 19 graden aan zee en tot 21 of 22 graden elders. De wind is eerst zwak uit west-zuidwest, ruimt later naar het west-noordwesten vanaf de kust en wordt matig.

Vrijdagavond en -nacht wordt het droog en klaart het uit. In de kustregio blijft het wisselend bewolkt met soms een bui. Het kwik daalt naar 6 graden in sommige Ardense valleien en 14 graden aan zee. De wind draait naar het west-zuidwesten en zwakt af.

Zaterdag wordt het wat warmer met af en toe nog een streep zon in de ochtend. In de loop van de dag neemt de bewolking toe met in het noordwesten kans op enkele buien. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Ardennen, 21 graden aan zee en 22 of 23 graden op de meeste andere plaatsen. De wind zal matig waaien uit het zuidwesten, aan zee soms vrij krachtig met rukwinden tot 50 km/uur.