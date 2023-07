Wingfoilen, dat is zweven boven de golven

Surfers met hun zeil in hun handen, die een paar meter na de start boven het water gaan zweven: wordt ‘wingfoilen’ deze zomer de hype? De lessen zijn erg in trek.

Wingfoilen bestaat al langer, maar lijkt deze zomer voor dé doorbraak bij het grote publiek te staan. ‘Een beetje zoals enkele jaren geleden kitesurfen plots het klassieke windsurfen verdrong’, zegt Frank Vanleenhove van de Knokse watersportclub Surfers Paradise. Ook bij de watersportclubs Anemos in Knokke-Heist en Windekind in Oostduinkerke is de belangstelling voor lessen groot.

Wat wingfoilen exact is? ‘Je hebt enerzijds een opblaasbaar zeil, ietwat vergelijkbaar qua grootte en uitzicht met dat van kitesurfen’, legt Ewald Deloof van Anemos uit. ‘Behalve dan dat je bij wingfoilen het zeil of de vleugel zelf met je handen vasthoudt. Er komen geen koorden of lijnen aan te pas, zoals bij kitesurfen.’

Aan je voeten heb je een bord, met daaronder een zogenaamde hydrofoil, een scherpe draagvleugel, meestal uit aluminium of carbon. Wanneer je surfbord snelheid maakt, duwt die foil het bord uit het water. ‘Je zweeft of glijdt dan als het ware boven het water’, zegt Sven Fransen van watersportclub Windekind en bestuurder bij Wind- en Watersport Vlaanderen. ‘Omdat je op dat moment nog amper weerstand hebt van het water, ga je vrijwel meteen snel vooruit. Het is die acceleratie, maar ook de stilte – geen geklots van water tegen de klassieke surfplank die op het water ligt – die heel wat mensen tot deze relatief nieuwe sport aantrekt.’

Fransen is ervan overtuigd dat wingfoilen niet de zoveelste hype op het water is, die na enkele jaren weer gaat liggen. ‘Voor ons is dit als de uitvinding van het wiel. Dit gaat de windsurfsport compleet veranderen.’

Of het moeilijk aan te leren is? ‘Van kitesurfen werd gezegd dat sportievelingen er in één week mee weg waren. Voor wingfoilen zal je toch enkele weken nodig hebben’, aldus Frank Vanleenhove. ‘Je moet eerst de wing – de werking van de vleugel – goed onder de knie krijgen. Dat leren we aan op het harde strand, waarbij we cursisten op een skateboard zetten. Vervolgens moet je leren foilen: het bord uit het water krijgen, en er vervolgens je evenwicht bewaren. Dat leer je het best op een vlak binnenwater, door bijvoorbeeld te oefenen met een kabelbaan die je voorttrekt. En dan moet je beide zien te combineren.’

Wie aan dat niveau raakt, is voor altijd verkocht, menen ze alle drie. ‘Zeker gelet op de evoluties die er nog staan aan te komen. Zo worden de foils altijd maar ingenieuzer, in die mate dat een geoefende wingfoiler – eens die uit het water is geraakt – op zee het zeil nog amper nodig heeft’, aldus nog Vanleenhove. ‘De deining van de golven zorgt dan voor de voortstuwing. Er zijn ook e-foils in ontwikkeling, waarbij een klein motortje watersporters helpt om sneller uit het water te raken, bijvoorbeeld wanneer er minder wind is.’

Dit artikel verscheen eerder, op 22 mei 2023.