Motie om cruiseschepen uit centrum Amsterdam te weren aangenomen

Een motie van D66 Amsterdam om cruiseschepen uit de binnenstad te weren, is met een ruime meerderheid in de gemeenteraad goedgekeurd, zo laat die links-liberale partij donderdag weten. De cruiseterminal vlakbij het treinstation Amsterdam Centraal moet verhuizen.

‘De vervuilende cruise past niet bij de duurzame ambities van onze stad’, zegt D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk. Het is tijd voor actie, zegt ze, ‘want het klimaat wacht niet’. ‘Daarbij passen cruiseschepen in het stadshart niet in de opdracht van Amsterdam om het aantal toeristen te reduceren.’

De gemeenteraad wou al langer af van de ‘varende flatgebouwen’ op het IJ: te vies, te veel toeristen. Een adembenemend gezicht vinden veel Amsterdammers het allang niet meer. Samen met de touringcars en Britse vrijgezellenfeesten zijn ze hét symbool geworden van het uit de hand gelopen toerisme in de stad.

D66 vormt samen met PvdA en GroenLinks een coalitie in Amsterdam. Dat de motie een ruimte meerderheid haalde, verbaasde niet. Die werd voor de stemming al verwacht.