België maakt het ‘bekeren’ van mensen met andere geaardheid strafbaar: ‘Deze praktijken zijn bijzonder schadelijk’

Voortaan is het strafbaar om mensen met een andere geaardheid te proberen ‘bekeren’. Die wet werd donderdag goedgekeurd door het parlement. ‘Dat kan helpen om de problematiek beter in kaart te brengen’, klinkt het bij het kabinet van minister Van Quickenborne.

Het parlement stemde donderdag voor een volledig verbod op conversiepraktijken bij LGBTQIA+-personen. Dat zijn controversiële, gevaarlijke en zinloze ‘therapieën’ bedoeld om de genderidentiteit, genderexpressie of seksuele oriëntatie van een persoon te onderdrukken of veranderen. Het uitvoeren van die therapieën kan nu bestraft worden met een gevangenisstraf van maximum twee jaar, en/of een boete van 208 tot 2.400 euro. Er kan ook een beroepsverbod tot 5 jaar worden opgelegd door een rechter wanneer het misdrijf plaatsvond binnen een professionele context. Daarnaast zal het voorstellen en promoten van, of het aanzetten tot, conversietherapie ook bestraft worden. Wat centraal staat is de intentie van de dader.

De wet komt er op initiatief van staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Marie-Colline Leroy (Ecolo) en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). ‘Het werd hoog tijd dat ons land dit verbod instelde’, reageert Leroy. ‘Er is geen wetenschappelijke basis voor bekeringspraktijken. Integendeel, wetenschappers zijn het erover eens dat deze praktijken bijzonder schadelijk zijn voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van het slachtoffer en dat ze bovendien stigmatiserend en discriminerend zijn.’

Het ontwerp van de wet werd gebaseerd op een eerder wetsontwerp van Kamerlid Karin Joriflée (Vooruit). ‘Dat ontwerp is er gekomen op vraag van het Europese Parlement, dat een aantal jaar geleden al aan al haar lidstaten vroeg om de praktijken te verbieden’, zegt ze. ‘Maar ook op vraag van de LGBTQIA+-gemeenschap zelf. Zij hebben een aantal argumenten aangereikt om daar een verbod op in te stellen. Zo zijn er bijvoorbeeld nog heel wat plaatsen in Europa waar die praktijken nog worden toegepast. Kijk maar naar de religieuze Bijbelgordel in Nederland.’

Ook in België

In 2020 waren er ongeveer 15 ‘homogenezingstherapeuten’ actief in Nederland, waar conversietherapie nog niet strafbaar is. Pas in 2016 was het progressieve Malta het eerste land om een wet die conversiepraktijken verbiedt goed te keuren. Daarna volgde Zwitserland. In Frankrijk, Duitsland en enkele Spaanse streken is het ondertussen ook verboden. Daar komt ons land nu ook bij en dat is geen overbodige luxe. ‘Je hebt hier helaas ook radicale homofoben die niet begrijpen dat dat de natuur is’, aldus Joriflee.

Het bekendste geval van conversietherapie in ons land vond plaats te Antwerpen in 2009. De 18-jarige Layla Achichi kwam toen om het leven bij een duiveluitdrijving die haar ouders lieten uitvoeren omdat ze op vrouwen viel. Othmane Galouby, de man die haar mishandelde werd toen veroordeeld maar is nog steeds voortvluchtig. Gelijkekansencentrum Unia stelde zich toen burgerlijke partij. ‘We komen er niet vaak mee in aanraking maar het gebeurt helaas wel’, zegt Els Keytsman, directeur bij Unia. ‘Die therapieën kunnen gaan van een gewone cursus over dwangtherapie en fysiek of psychisch geweld tot zelfs corrigerende verkrachting of erger.’

Cijfers

Hoe vaak dat dan in ons land gebeurt is niet duidelijk. ‘Concrete cijfers zijn er nog niet’, klinkt het bij het kabinet van minister Van Quickenborne. ‘Net omdat dit nog niet als apart misdrijf in de wet stond. Tot nu toe kregen die gevallen een andere ‘stempel’ en werd dat ondergebracht onder slagen en verwondingen, verkrachting of moord. Maar daar kan die wet dus ook verandering in brengen. Het kan helpen om de problematiek beter in kaart brengen.’

Zodra ze gepubliceerd wordt in het staatsblad zal de wet ook officieel van kracht zijn.