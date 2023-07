Federale regering verlaagt transactiekosten bij elektronisch betalen

Sinds 2016 geldt er een plafond op de zogenaamde ‘interchange fee’. Dat zijn de kosten die voor een handelaar verbonden zijn aan betalingen met de bankkaart en die worden geïnd door de bank van de klant. Het plafond is dubbel: maximaal 5 cent per transactie en maximaal 0,2 procent van het transactiebedrag. Dat percentage zal nu worden verlaagd tot 0,1 procent.

Op vraag van de minister werkt de FOD Economie momenteel ook aan een vergelijkingstool voor elektronische betaaloplossingen om handelaars beter te informeren over de markt en de concurrentie op de markt te stimuleren.

‘Negatief advies’

De federatie van de financiële sector Febelfin maakt zich veel zorgen over de verlaging. ‘Een advies over de verlaging van deze kost werd door de regering aan alle stakeholders gevraagd en de sector heeft hierop haar negatief advies geformuleerd. Daarbij werd gewaarschuwd voor de gevolgen van een verlaging van de interchange fee’, luidt het.

Volgens Febelfin is die interchange fee één van de drie kostencomponenten van kaartbetalingen, en in veel gevallen net de laagste kost. De halvering van de maximale kost zou dan ook maar een klein effect hebben voor de handelaar.

Zelfstandigenorganisatie NSZ is wél in haar nopjes. ‘We wezen er al lange tijd op dat winkeliers bijna alle kosten voor hun rekening namen. Dit was niet normaal, vooral omdat het elektronisch betalen hen was opgelegd door de overheid’, reageert het Neutraal Syndicaat voor de Zelfstandigen.

De organisatie roept de minister op de aanbieders van elektronische betaalmogelijkheden spoedig rond de tafel te krijgen. Ze wil immers dat handelaars, vrije beroepen en zelfstandigen gemakkelijk en snel van leverancier kunnen veranderen. ‘We denken bijvoorbeeld aan een maximale opzegtermijn van een maand.’