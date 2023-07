Chinese president Xi Jinping legt zijn 100-jarige gast Kissinger in de watten (en geeft zo Biden een sneer)

Kissinger werd in Peking met de hoogste egards verwelkomd. Niet enkel had de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken een ontmoeting met president Xi Jinping, hij sprak ook met China’s topdiplomaat Wang Yi en Defensieminister Li Shangfu. Die laatste weigerde een maand geleden nog zijn Amerikaanse evenknie Lloyd Austin te ontmoeten.

Om Kissingers bezoek aan Peking nog een mooier aura te geven, vond de ontmoeting met Xi plaats in Villa 5 van het Diaoyutai Gastenverblijf. Daar had Kissinger een halve eeuw geleden een geheime ontmoeting met de toenmalige premier Zhou Enlai die een einde maakte aan het Chinese isolement en de voorbode was van de topontmoeting in 1972 tussen toenmalig president Richard Nixon en Mao Zedong.

Complimenten

President Xi Jinping zou in zijn onderhoud met Kissinger meermaals verwijzen naar de historische rol die de Amerikaan toen speelde in de dooi tussen Peking en Washington. Hij noemde zijn gast ‘een oude vriend’ en verklaarde dat de relaties tussen China en de VS altijd ‘in verband gebracht zullen worden met de naam Kissinger’. Xi drukte de hoop uit dat ‘u en andere mensen met inzicht in de VS een constructieve rol blijven spelen om de Chinees-Amerikaanse relaties opnieuw op het goede spoor te helpen’. Een dag daarvoor had topdiplomaat Wang Yi al gezegd dat ‘de Amerikaanse politiek de diplomatieke wijsheid van Kissinger en de politieke moed van Nixon nodig hebben’.

De overvloed aan complimenten waarmee Kissinger overladen werd, mag gerust ook geïnterpreteerd worden als kritiek aan het adres van president Biden waarmee de relaties al een hele tijd onderkoeld zijn vanwege handelsconflicten en politiek-militaire spanningen over onder andere Taiwan.

Prille dooi

Het is pas de laatste weken dat er een prille dooi intrad. Vorige maand was er het overleg van minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken met Xi en recent waren er ook de Peking-bezoeken van minister van Financiën Janet Yellen en klimaatgezant John Kerry. Niet dat die ontmoetingen veel concrete resultaten opleverden, ze worden wel gezien als aanwijzingen dat beide grootmachten hun confrontatiekoers willen bijstellen.

Een woordvoerder van het Amerikaanse State Department liet weten dat Kissinger ‘op eigen initiatief’ reisde, maar dat ‘hij niet verrast zou zijn’ indien Kissinger de Amerikaanse regering na zijn terugkeer zou briefen.