Roald Dahl-museum verontschuldigt zich voor antisemitische uitspraken van de auteur

Het Roald Dahl-museum, gelegen in het centrum van Groot-Brittannië, heeft in een persmededeling het ‘onmiskenbare en onuitwisbare’ racisme van de Britse kinderauteur veroordeeld, twee jaar nadat zijn familie zich had verontschuldigd voor zijn antisemitische uitspraken.

Roald Dahl, een vaste waarde in de bibliotheekkast van veel kinderen over de hele wereld, stierf in 1990 op 74-jarige leeftijd. Hij is de auteur van onder andere ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’, ‘Matilda’ en ‘De Reuzenperzik’. Verschillende van zijn werken zijn aangepast voor de bioscoop, wat aanleiding heeft gegeven tot films die enorm veel succes hebben gehad.

Maar de auteur is ook gekend omdat hij regelmatig antisemitische uitspraken deed, onder meer in een interview in 1983 waarin hij antisemitisme geen probleem vond en Hitler leek goed te praten. In december 2020 had de familie zich hiervoor geëxcuseerd.

‘Het racisme is onuitwisbaar’

In de persmededeling heeft het museum nu op zijn beurt excuses uitgesproken. ‘Het racisme van Roald Dahl valt niet te ontkennen en is onuitwisbaar, maar wat we hopen dat zal blijven bestaan, is het potentieel voor Dahls creatieve nalatenschap om goed te doen’, schrijft het museum. De mededeling wordt ook aan de ingang van het museum, in Great Missenden in Buckinghamshire, geafficheerd,

‘Sinds 2021 hebben we contact opgenomen met meerdere Joodse gemeenschapsorganisaties. (...) Dit proces omvat training voor ons team en beheerders, verzorgd door de Antisemitism Policy Trust om middelen voor scholen te ontwikkelen’, schrijft het museum. ‘We willen blijven luisteren en discussiëren om te onderzoeken hoe onze organisatie verder kan bijdragen aan de strijd tegen haat en vooroordelen, door het werk te ondersteunen van experts die al op dit gebied werkzaam zijn, ook die in de Joodse gemeenschap.’

In februari werd gemeld dat verschillende aanstootgevende termen uit de nieuwe edities van de bekende boeken zouden worden geschrapt, maar dat leidde tot heel wat commotie. De Britse uitgeverij liet daarop weten de originele versies in een speciale collectie te blijven uitgeven.