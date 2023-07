Na val van afgebroken balkon zijn andere bewoners bezorgd: ‘Ik heb gemerkt dat mijn balustrade ook is losgekomen’

Twee twintigers, een vrouw en een man, zijn woensdagavond van een balkon gevallen van een sociaal appartementsgebouw in de Aloïs Joosstraat in Gent. De vrouw liep daarbij breuken op aan haar been en heupen. De burgemeester laat uit voorzorg alle balkons van het sociale woonblok controleren.

Het ongeval gebeurde woensdagavond even voor elf uur in residentie Omega, een van de sociale appartementsgebouwen in de Aloïs Joosstraat aan het Rabot. Twee jonge twintigers schepten op het balkon van een appartement op de derde verdieping een luchtje. Een van hen leunde tegen de balustrade, die prompt afbrak. Ze tuimelden allebei een vijftal meter naar beneden.

De slachtoffers zijn niet de huurders maar waren op bezoek. ‘De huurders, een vriendelijk Vlaams koppel, zijn vaak op reis’, zegt de naaste buurman.

Nieuwe bouten

’Het gebouw in kwestie is nog maar drie jaar geleden gerenoveerd’, zegt Koen Van Der Jeugt, manager strategie van Thuispunt, de sociale woningmaatschappij die eigenaar is van het appartementsblok. ‘Daarbij zijn alle balustrades van het gebouw nagekeken en indien nodig vervangen. Of de leuning in kwestie daarbij is vernieuwd, is onzeker.’

‘Het klopt dat die controle toen is gebeurd is’, zegt een bewoner. ‘Bij mij heeft men toen nieuwe bouten in het beton gedraaid.’

‘Maar in 3 jaar kan er natuurlijk veel gebeuren’, zegt een jonge Nederlander die op de vijfde verdieping woont. ‘Omdat ik schrik had, heeft mijn vader het balkon gecontroleerd en hij heeft ook een losse hoek ontdekt.’

‘We hebben alvast van de huurder geen melding gekregen dat er iets zou schelen aan de balustrade, noch aan die van de omliggende appartementen’, aldus Van der Jeugt. ‘Als een huurder ons laat weten dat een balustrade los dreigt te komen, krijgt dat de hoogste prioriteit. Dan gaan we de dag zelf nog kijken ter plaatse.’

Nog gebreken

Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) wil niet wachten en besliste om de Dienst Toezicht donderdag nog ter plaatse te sturen. De inspecties van de balkons zullen gebeuren met een ladderwagen van de brandweer. Afhankelijk van hun bevindingen kan de burgemeester beslissen om de toegang tot de balkons te verbieden.