Vergunning voor ethaankraker Ineos vernietigd

Het onderzoek naar de impact van de stikstofuitstoot op de natuur in de omgeving zou in het aanvraagdossier ‘ontoereikend’ zijn. — © Marc Herremans

De omgevingsvergunning voor de ethaankraker die chemiebedrijf Ineos in de haven van Antwerpen wil bouwen is vernietigd. Voor Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is het een signaal dat er dringend een stikstofdecreet nodig is.

Een jaar geleden kreeg Ineos een omgevingsvergunning voor de bouw van Project One. Met die nieuwe ethaankraker in de haven van Antwerpen wil het Britse chemiebedrijf ethyleen te produceren, een van de basischemicaliën voor de productie van kunststoffen. De bouw van de kraker, die op 3 à 4 miljard euro wordt geraamd, is ondertussen begonnen, maar vandaag trekt de Raad voor vergunningsbetwistingen een streep door de vergunning die werd uitgereikt door de Vlaamse regering.

Bij het toekennen van de vergunning heeft de regering volgens de Raad niet genoeg kunnen duiden waarom de bijkomende stikstofdepositie niet schadelijk is voor de natuur in de Brabantse Wal – een nabijgelegen natuurgebied over de grens met Nederland. Het onderzoek naar de impact op de natuur in de omgeving zou in het aanvraagdossier ‘ontoereikend’ zijn.

Bij de toekenning van de vergunning in beroep baseerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zich op een ministeriële instructie met vergunningsregels, die ze in 2021 heeft opgesteld. Daarin staat onder meer dat voor industriële projecten de bijkomende stikstofdepositie lager moet zijn dan 1 procent, en dat argument werd in de vergunning voor Ineos gebruikt. Maar gewoon een ‘mathematische verwijzing naar de ministeriële instructie’ om het project goed te keuren volstaat’ niet, stelt de Raad. Ze verwijt Demir dat ze uit de ministeriële instructie ‘routinematig en achteloos’ heeft besloten dat er door de ethaankraker ‘geen significante effecten’ zouden zijn en de natuur niet wordt aangetast.

De uitspraak schiet daarmee niet alleen de vergunning voor Ineos ‘aan flarden’, zegt Groen-fractieleider Mieke Schauvliege, maar de hele ministeriële instructie, omdat daarin overal de norm van 1 procent voor de industrie wordt gehanteerd. Vlaams coalitiepartner Open VLD betreurt dan weer bij monde van Willem-Frederik Schiltz dat een miljardeninvestering ‘de nek wordt omgewrongen door gebuisd huiswerk’, terwijl Vlaams Parlementslid Gwendolyn Rutten (Open VLD) spreekt over ‘broddelwerk’.

Rechtszaak na rechtszaak

Project One stuit al van bij de eerste aankondiging op protest. Al voor de vergunning voor Ineos door Demir werd toegekend, vorig jaar, waren er al meer dan drie jaar van rechtszaken en procedureslagen bezig. En ook na de toekenning stapten natuur- en milieuverenigingen als Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en BOS+, stapten naar de Raad voor vergunningsbetwistingen, omdat de komst van een ethaankraker in strijd zou zijn met de klimaatdoelen en nefaste gevolgen zou hebben voor het milieu.

Ook de Nederlandse provincie Noord-Brabant diende een beroep in, omdat er te weinig onderzoek zou zijn geweest naar de bijkomende stikstofuitstoot van het project. In die procedure krijgt de Nederlandse provincie nu gelijk. Ineos moet de werken nu stilleggen, en de Vlaamse regering krijgt nu zes maanden de tijd om opnieuw te beslissen over de vergunningsaanvraag. Ineos zegt dan weer ‘teleurgesteld’ te zijn, en zich ‘te beraden over verdere stappen’.

‘Stikstofdecreet nodig’

Ook Demir laat de uitspraak analyseren, maar voor haar is de vernietiging een signaal dat er dringend een stikstofdecreet nodig is. ‘De stikstofimpact van Ineos werd beoordeeld op basis van de ministeriële instructie uit 2021, wat meteen aantoont dat een verstrenging van de ministeriële instructie in afwachting van het stikstofdecreet wel degelijk verstandig is. Maar ook die zal niet sluitend zijn. De rechter zegt helder dat het regelgevende stikstofkader en de bijhorende maatregelen juridisch verankerd moeten zijn, vooraleer de beoordeling correct kan gebeuren’, aldus de N-VA-minister.

Zij roept coalitiepartner CD&V daarom opnieuw op om haar ontwerpdecreet ‘zo snel mogelijk’ goed te keuren, maar in het dossier zitten de twee coalitiepartners weer op ramkoers, omdat Demir de vlucht vooruit nam met eigen stikstofmaatregelen. ‘Het uitblijven van een stikstofdecreet zal ervoor zorgen dat het zwaard van Damocles boven onze hoofden blijft hangen’, stelt Demir. ‘Ik roep alle verantwoorde politici op om zich zo snel mogelijk te bezinnen over hun houding en het noodzakelijke ontwerpdecreet goed te keuren, zodat de rechtszekerheid zo snel mogelijk gegarandeerd kan worden.’

Ook haar collega-minister Bart Somers (Open VLD) roept op om opnieuw aan tafel te gaan. ‘Niet het eigen gelijk of kortetermijngewin, maar het algemeen belang moet de leidraad zijn van regeringsleden’, klinkt het op Twitter. Of, zoals VBO-jurist Arie Van Hoe, eveneens op Twitter, opmerkt: ‘Einde van de vakantie.’