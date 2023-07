Sihame El Kaouakibi belooft: ‘Binnenkort live in het parlement’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

De riem eraf

We schreven hier al dat premier Alexander De Croo (Open VLD) straks op reis vertrekt naar Vietnam en CD&V-minister Hilde Crevits naar Santiago de Compostella. Maar u had nog wel een paar vakantieplannen van politici te goed. Van Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke bijvoorbeeld, die nogal eerlijk is over zijn prioriteiten tijdens het jaar. ‘In de zomer hou ik me aan mijn belofte om tijd te maken voor Gerd, mijn echtgenote’, vertelde hij in Dag Allemaal. ‘Ik ben 67, voor veel mensen is dat de pensioenleeftijd en dus een tijd van vrijheid die aanbreekt. Zo ver is het nog niet, maar af en toe moet de riem er toch af.’

Vandenbroucke trekt eerst naar de Belgische kust en vervolgens een weekje naar Lanzarote. ‘Niet om op het strand te liggen, da’s ons ding niet. Wel om samen te wandelen in een prachtige vulkanische omgeving en om de kunst van wijlen César Manrique op te snuiven. Overal op het eiland kan je zijn werk bewonderen.’

Vriendjes

Dikke vrienden zullen Landbouwminister Jo Brouns (CD&V) en N-VA-minister van Omgeving Zuhal Demir nooit worden. ‘Dit voelt als wraak van Zuhal Demir’, zegt Brouns in een interview in De Tijd. Ze drukte eenzijdig strengere stikstofregels voor landbouwers door via twee ministeriële instructie. Vragen over zijn eigen onbuigzaamheid wimpelt Brouns wel weg. Het stoort hem ‘enorm’ dat hij wordt weggezet als saboteur van de regering-Jambon.

‘Elke vezel in mijn lichaam is gericht op akkoorden maken. Als burgemeester kan je niet het vertrouwen krijgen van 62 procent van de burgers als je geen loyale bruggenbouwer bent.’ Brouns ontkent het gerucht dat hij afgelopen vrijdag zijn ontslag zou hebben aangeboden. ‘Ik snap niet waar dat vandaan komt. Ik heb nog geen dag spijt gehad van mijn switch naar het ministerschap.’

De riem eraf (2)

Ook Brouns snakt naar vakantie. ‘Eind juli moet ik nog op een Europese top zijn, maar daarna trekken we opnieuw naar Zwitserland, in de buurt van Sankt-Moritz’, zegt hij in Dag Allemaal. ‘Ik ben dol op wandelen in de bergen. Ik ga er ook veel sporten: zwemmen, lopen, fietsen. Hoog in de bergen is er gelukkig geen gsm-bereik. Ik kijk ernaar uit, want het is een pittig jaar geweest.’ Als landbouwminister kon hij een voorbeeld nemen aan Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout. Die trekt na enkele festivals in augustus met zijn gezin naar de Waddeneilanden om te ‘boerderijkamperen tussen de koeien’.

Vriendjes (2)

Twitter blijft een toxische omgeving, daar twijfelt niemand aan. Onderzoekers van de UAntwerpen en de ULB telden het aantal ‘aanvallende tweets’ van politieke partijen, meldt Knack. De resultaten verrassen niet. Met 1.567 persoonlijke en beleidsaanvallen tussen januari 2022 en maart 2023 voert Vlaams Belang comfortabel de rangschikking aan. Ook de N-VA doet het met 929 aanvallende tweets meer dan behoorlijk. De partijvoorzitters laten zich evenmin onbetuigd. PTB/PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw gaat het meest in de aanval. Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en Georges-Louis Bouchez (MR) laten zich gelden. Opmerkelijk: Groen en haar voorzitter Jeremie Vaneeckhout zijn behoorlijke subtoppers.

De riem eraf (3)

Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (ex-Open VLD) verzette de laatste maanden niet al te veel werk in het Vlaams Parlement, met behulp van een doktersbriefje van haar psychiater. Weldra komt daar verandering in, tenminste als we haar post op Instagram mogen geloven. Net op het moment dat het parlement de deuren sloot voor het zomerreces, belooft ‘Team Krullie’ dat ze binnenkort ‘live’ in de assemblee te zien zal zijn en ‘at your service’ van de Vlaming zal staan. Haar laatste verschijning in het parlement dateert van oktober vorig jaar, toen haar collega’s haar onschendbaarheid ophieven. Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) weigerde om haar het woord te geven. El Kaouakibi, verdacht van subsidiefraude, trad toen op op vraag van een producent die een documentaire over haar maakt.