Juwelier die overvaller doodschoot gaat in beroep

Walter Van Steenbrugge argumenteert dat de juwelier wel degelijk handelde uit wettige zelfverdediging, een uitgangspunt dat de rechtbank heeft verworpen. Zijn cliënt omschrijft twee fasen in het verloop van de gebeurtenissen. Een eerste fase van algemeen agressief geweld in de handelszaak, ‘waarbij de overvallers duidelijk aangaven dat men de juwelier zou doden’.

Gevolgd door een tweede fase waarbij de overvallers met de buit naar een vluchtvoertuig waren gestapt. ‘Wat belette hen om gewoon weg te gaan?’, vraagt Van Steenbrugge zich af. ‘Een van de daders is teruggekomen. Toen heeft de man een vuurwapen getrokken en is er een treffen geweest.’ De daders zouden toen ook ‘tirer’ geroepen hebben, ‘toch wel een niet mis te verstane boodschap’.

Dat de man het dodelijk schot uiteindelijk heeft afgevuurd heeft ‘puur en alleen te maken met de bescherming van zijn leven’, zegt Van Steenbrugge.

Behandeling van zaak in voorjaar 2024

Aanvankelijk wou de raadkamer de juwelier buiten vervolging stellen voor doodslag, maar zowel het openbaar ministerie als de burgerlijke partijen gingen in beroep, zodat de KI zich over de zaak moest uitspreken. De juwelier moest zich daarop alsnog verantwoorden voor de rechtbank. Maar Van Steenbrugge volhardt dat de man het geestelijke controlevermogen op het ogenblik van de feiten kwijt was, waardoor hij onder een uitzonderingscategorie valt.

‘De raadkamer heeft zeer duidelijk gezegd dat de man niet doorverwezen moest worden’, zegt de advocaat. ‘Hij was in een dermate geestelijke situatie dat hij onvoldoende over de controle beschikte om de schoten af te vuren. Dat was ook onze conclusie, gesteund door een medisch rapport.’

De veroordeling betekent voor de juwelier, bij wie voor een half miljoen euro is buitgemaakt, dat hij ook moet opdraaien voor de gerechtskosten en de begrafeniskosten van de neergeschoten overvaller. Hij was niet verzekerd voor gelijkaardige criminaliteit wegens eerdere overvallen.

Het beroep zal in het najaar ingeleid worden, waarna de zaak vermoedelijk in het voorjaar van 2024 opnieuw behandeld wordt.