Nieuwe podcastreeks over moeders en peuters in de gevangenis van Brugge

In Europa belanden kinderen soms in de gevangenis. Niet omdat ze iets fout hebben gedaan, maar omdat ze het kind zijn van een veroordeelde, beklaagde of geïnterneerde vrouw.

We bieden u deze week een nieuwe podcastreeks aan, Hier woont mama nu, gemaakt in de vrouwengevangenis van Brugge. Daar bestaat een speciale afdeling waar jonge kinderen met hun gedetineerde moeders kunnen samenleven.

Het lijkt er wat op een aftands kinderdagverblijf. De zeven dwergen van Sneeuwwitje staan op de muur geschilderd. Er zijn kinderbadjes en verzorgingskussens. Je hoort er het gehuil van baby’s en kirrende peuters door de gangen galmen. Er is een binnenkoer met speeltoestellen en een bankje om te rusten.

Zowel de moeders als het gevangenispersoneel doen hun best om het belang van het kind steeds voorop te stellen, ze worden hierbij nauw begeleid en geadviseerd door instanties als het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, het Justitieel Welzijnswerk, Kind & Gezin, ONE en het Agentschap Opgroeien.

Maar je kan niet om de hoge hekken, de deuren van staal en de ramen met dikke tralies heen.

De dag dat de kinderen drie worden, moeten ze de gevangenis verlaten, ook al blijven sommige mama’s achter in de gevangenis. En elke dag dat die derde verjaardag dichterbij komt, is een dag dichter bij het afscheid van moeder en kind.

Katrin Lohmann — © imdb

In de podcastreeks Hier woont mama nu nemen Wederik De Backer en Katrin Lohmann de luisteraar drie afleveringen lang mee achter de muren van de moeder-kindafdeling in de gevangenis van Brugge.

Het is een intieme documentaire, met muziek van An Pierlé en Loesje Maieu. De redactie en montage zijn van de hand van Wederik De Backer, Katrin Lohmann en Katoo De Langhe, in samenwerking met De Standaard.

Met steun van Fonds Pascal Decroos, Sabam for Culture en Radio Begijnenstraat. En met dank aan de directie van de vrouwenafdeling van de gevangenis Brugge.

De afleveringen zijn nu al alle drie te beluisteren in onze app. In onze actuapodcast DS Vandaag hoort u vandaag (maandag) een gesprek met de maakster van de podcast, Katrin Lohmann. Van dinsdag tot en met donderdag zijn de drie afleveringen ook terug te vinden in DS Vandaag.