Koning Filip in toespraak: ‘Belgen kunnen samen creatiever en vernieuwender zijn’

‘Laten we ons maatschappijmodel koesteren.’ Koning Filip zit exact tien jaar op de troon. Zijn toespraak blikt terug en vooruit. ‘We staan voor systemische veranderingen.’

Verjaardagen staan synoniem met terugblikken, met herinneringen ook. In zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag dacht koning Filip terug aan het ‘warme onthaal’ dat hem en zijn eega koningin Mathilde tien jaar geleden te beurt viel. ‘Die 21ste juli van 2013 is ook daarom voor altijd in ons geheugen gegrift. Het blijft vandaag nog een onuitputtelijke bron van motivatie en inspiratie voor ons beiden.’

De afgelopen tien jaar beleefde het koppel ‘vreugde en verdriet’, met een ‘opeenvolging van crisissen’ zoals de aanslagen van 22 maart 2016, de pandemie, de extreme droogte en overstromingen, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. ‘We hebben deze crisissen samen getrotseerd, naar ons beste vermogen en met tastbare resultaten.’

De koning leerde daaruit het ‘groot gevoel’ van solidariteit, vrijgevigheid, openheid en compromisbereidheid. ‘We zijn spontaan en pragmatisch. En we hebben gevoel voor humor.’ Hij ziet er ‘de grondslag van onze identiteit’ in en het ‘fundament van ons verenigingsleven’. Maar het ligt tevens aan de basis van onze sociale zekerheid en de wijze waarop ‘gemeenschappen met verschillende achtergronden’ in het federale België kunnen samenwonen.

Maar het kan altijd beter. Filip is ervan overtuigd dat de Belgen samen ‘creatiever en vernieuwender’ kunnen zijn als ze meer ‘inzetten op verscheidenheid, meer bruggen bouwen tussen de instellingen en leren van elkaars sterkten’. Want we staan voor ‘systemische veranderingen’.

2030 wordt mijlpaal

Filip somt op: ‘De klimaatverandering, het behoud van de biodiversiteit, de energietransitie, het gepaste gebruik van kunstmatige intelligentie, sociale rechtvaardigheid, de juiste opvang van migranten, de vergrijzing of het verlies van het vertrouwen in onze instellingen en de democratie’. België moet zijn ‘maatschappijmodel koesteren’ en internationaal meer ontplooien en er zich bewust van zijn dat al die eigenschappen niet vanzelfsprekend zijn.

De koning begon en eindigde met een hulde aan zijn voorgangers. Albert II nam tien jaar geleden afstand van de troon. Dertig jaar gelezen stierf Alberts broer, koning Boudewijn, onverwacht in Spanje. ‘Wie hem gekend heeft, herinnert voor altijd zijn glimlach, de blik in zijn ogen, zijn vertrouwenwekkend handdruk.’

Hij sloot af met een blik naar de toekomst. In 2030 viert België zijn 200ste verjaardag. ‘Een belangrijke mijlpaal in onze geschiedenis. Laten we ons, nu, samen voorbereiden. Met alles wat België sterk maakt.’

‘Formeel en menselijk’

De tiende verjaardag gaf ruimte om de toespraak te illustreren met beelden uit het afgelopen decennium. Voor DPG Media, Le Soir en RTL vormde het een aanleiding om te peilen naar zijn populariteit. Zowat 55 procent van de Belgen toont zich eerder tevreden over de rol die de koning heeft gespeeld. Daarbij lijken er geen verschillen te zijn tussen de regio’s en de leeftijden. De Belg ziet Filip als ‘professioneel, formeel en menselijk’.

Vier op de tien ondervraagden zouden graag zien dat zijn dochter prinses Elisabeth over tien jaar overneemt. Filip is dan 73 jaar. Elisabeth wordt dan het eerste vrouwelijke staatshoofd in de geschiedenis van België. De afschaffing van de Salische wet dertig jaar geleden opende de deur naar vrouwelijke troonopvolgers.