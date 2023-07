Een van de laatste bouwprojecten in Montauroux in Zuid-Frankrijk, dat vanwege het watertekort geen bouwvergunningen meer verstrekt. — © Frederic Pasquini

Al drie jaar valt er in de Franse regio Var nauwelijks regen. Burgemeesters doen er alles aan om water te besparen. Maar een bouwstop vinden de bewoners van Montauroux te radicaal: ‘Mijn grootmoeder was boerin, zij had ook al last van de droogte.’