Groene transitie kent groeipijnen - Van Aert verlaat de Tour - Zwaar ongeval in Doornik

1. Groene transitie brengt Nederlands elektriciteitsnet in problemen

In Zeeland kunnen nieuwe bedrijven zich niet meer aansluiten op het elektriciteits­net: de maximumcapaciteit is er bereikt. Andere Nederlandse provincies kampen met hetzelfde probleem.

2. Wout van Aert verlaat Tour om hoogzwangere vrouw bij te staan

'Het wordt wat krap', zegt Wout van Aert over een nakende bevalling van zijn volgende kind. In een filmpje op Twitter zegt hij dat er 'in overleg met het team' besloten werd dat zijn plek nu 'thuis' is.'Een vreemd gevoel', zegt de topwielrenner. 'Maar geen dilemma.'

3. Vijf doden bij zwaar ongeval in Doornik

Op de A17 richting Doornik heeft in de nacht van woensdag op donderdag een zwaar verkeersongeval plaatsgevonden. Daarbij kwamen twee volwassenen en drie tieners om het leven.

4. Waarom sommige gelukzakken zelfs geen keelpijn kregen na corona-infectie

Een op de vijf personen heeft niets gevoeld van hun eerste covid-­infectie. Nu is er een verklaring: hun immuunsysteem herkent het virus snel en schiet meteen in actie.

5. Politie Berlijn op zoek naar ‘waarschijnlijk een leeuwin’

Met luidsprekers op auto's waarschuwen de Duitse autoriteiten de inwoners van Brandenburg. Ze blijven beter in huis omdat er een 'gevaarlijk roofdier' vrij rondloopt in hun buurt. Met twee helikopters, dierenartsen en jagers is een klopjacht aan de gang op iets wat 'hoogstwaarschijnlijk een leeuwin is'.