Twee volwassenen en drie tieners omgekomen bij ongeval in Doornik

Rond 1.30 uur raakte een bestuurder om nog onbekende reden de controle over zijn of haar voertuig kwijt. De wagen reed op de A17 richting Doornik en ter hoogte van de verkeerswisselaar in Marquian raakte de wagen de berm en botste daarna tegen de bomen aan de zijkant van de weg. De auto vloog daardoor in brand.

De vijf inzittenden, twee volwassenen en drie tieners, overleefden het ongeval niet. Dat bevestigt burgemeester van Doornik Paul-Olivier Delannois op zijn Facebookpagina. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Wel is zeker dat er geen andere voertuigen bij betrokken waren. Ook is de identiteit van de inzittenden nog niet bekend.