Wout van Aert verlaat Tour om bij zijn hoogzwangere vrouw te zijn

‘Het wordt wat krap’, zegt Wout van Aert over een nakende bevalling van zijn volgende kind. In een filmpje op Twitter zegt hij dat er ‘in overleg met het team’ besloten werd dat zijn plek nu ‘thuis’ is.

‘Een vreemd gevoel’, zegt de topwielrenner. ‘Maar geen dilemma.’ Een gemakkelijke beslissing, meent van Aert. Hij had zijn vrouw beloofd om op tijd terug thuis te zijn. En die belofte maakt hij nu waar. Woensdagavond heeft van Aert zijn vertrek al aangekondigd aan ‘de boys’ bij het avondeten. Zijn collega Jonas Vingegaard zit sinds de loodzware bergrit op woensdag stevig in het geel. Volgens van Aert reageert iedereen begripvol.

Van Aert won geen ritten, maar presteerde wel goed. ‘Resultaten en het gevoel op de fiets zijn twee verschillende zaken’, klinkt het bij vertrek.

© BELGA

Dadelijk meer