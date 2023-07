Vipruimte voor Brusselse jongeren op Gentse Feesten: ‘Maar ze gaan liever naar de Blaarmeersen’

Het Botramkot op de Gentse Feesten zit nooit verlegen om een stunt. Al jaren hangen er tientallen foto’s op van blote vrouwen, en heteromannen mogen er geen boterhammen met choco bestellen, behalve bij zonsopkomst.

Nieuw dit jaar is de vipruimte voor Brusselse hangjongeren. In het Nederlandse Terneuzen mogen de amokmakers niet meer binnen en in de Blaarmeersen werden extra maatregelen genomen om hen te weren, maar op de Vlasmarkt zijn ze meer dan welkom.

In de vip – een zone van twee bij twee meter, met enkel een tafel en twee stoelen – kunnen ze in alle rust genieten. Of net niet. ‘In onze vipzone mogen ze doen wat ze willen’, zegt Nicolas Marichal van het Botramkot op de Vlasmarkt.

Zodra een Brusselaar een botram mee uufflakke of een eitje komt bestellen aan het kot, wordt die uitgenodigd in de vip. En toch is het kot vullen niet gemakkelijk volgens Nicolas. ‘De meesten willen nog altijd naar de Blaarmeersen’, zegt hij. ‘Daarom kunnen koppeltjes, als er geen Brusselse jongeren zijn, de vip reserveren voor een romantisch etentje bij kaarslicht. Je zit dan vlak naast het Botramkot dus je wordt snel bediend.’

Het sarcasme druipt eraf. ‘Als het weer zo warm wordt als vorig jaar, gaan we nog een voetbadje in de vip zetten’, zegt Nicolas nog. ‘We hopen zo meer Brusselse jongeren aan te trekken, want die snakken naar water. Mogelijk komen er ook nog vip-staanplaatsen. Dan zetten we een trapje in de vip zodat je de beste plek hebt om naar de zonsopgang te kijken vanop de Vlasmarkt.’