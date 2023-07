Duitse politie zoekt ‘waarschijnlijk een leeuwin’ in de buurt van Berlijn

Met luidsprekers op auto’s waarschuwen de Duitse autoriteiten hun inwoners in Brandenburg. Ze blijven beter in huis omdat er een ‘gevaarlijk roofdier’ vrij rondloopt in hun buurt. Met twee helikopters, dierenartsen en jagers is een klopjacht aan de gang op iets wat ‘hoogstwaarschijnlijk een leeuwin is’. Beelden op sociale media lijken ook in die richting te wijzen. Kleinere katachtigen, en bij uitbreiding alle huisdieren, worden daarom beter even in huis gehaald.

Een eigenaar heeft zich nog niet gemeld, weet de Berliner Zeitung. Momenteel is nergens een leeuwin vermist. ‘Dierentuinen, circussen en dierenwelzijnsinstellingen zijn gecontroleerd.’