Bewolkt met lokale buien

‘s Avonds wordt het licht- tot halfbewolkt. Hier en daar kan er nog een buitje vallen, vooral dan over het zuiden van het land. De minima zakken naar waarden tussen 10 en 15 graden.

Vrijdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de loop van de dag ontstaan er opnieuw enkele buien in het westen en het centrum van het land en die bereiken op het einde van de dag de Ardennen. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.

Zaterdag blijft het meestal droog maar in de loop van de dag neemt over het noordwesten de kans op een paar buitjes toe en ‘s nachts wordt het daar regenachtig. Zaterdagnacht vergroot overal de kans op regen. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden.

Zondag en maandag valt er geregeld regen of buien en is er ook meer wind. De maxima liggen rond de 20 of 22 graden in Vlaanderen.