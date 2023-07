Drie doden bij schietpartij in Auckland in Nieuw-Zeeland, uren voor aftrap WK vrouwenvoetbal

Een schutter drong rond 7.20 uur lokale tijd (21.20 uur Belgische tijd) een site in het zakendistrict van Auckland binnen. De locatie ligt in de buurt van de fanbasis van het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen, dat donderdag (lokale tijd) van start gaat.

Volgens de politie kwamen twee mensen en de schutter om. Er zijn ook zes gewonden, waarvan drie in kritieke toestand in het ziekenhuis zijn opgenomen. Een van de gewonden is een politieagent die in zijn been werd geschoten.

De 24-jarige schutter liep door de site en bleef ondertussen schoten lossen. Vervolgens hield hij zich schuil in een liftschacht. ‘Onze medewerkers probeerden contact met hem te leggen. De man loste nog schoten en korte tijd later werd hij dood aangetroffen’, klinkt het bij de politie.

Die benadrukt dat de situatie onder controle is en dat het om een losstaand feit gaat. ‘Er is geen nationaal veiligheidsrisico.’