Hoe komt het toch dat we ons niet durven te vervelen?

Het is bijna vakantie: we dromen van niksen, maar zodra we die rust hebben, kunnen we er niet mee om. Hoe komt het dat we ons niet durven te vervelen? Even niets doen is nochtans goed voor ons brein en welzijn.

Wanneer ik terugdenk aan mijn vakanties­ als kind, dan zie ik een grote waas met hangmatten, waterpistolen, kersen, rennen over het strand en lezen onder een warme parasol. Weken lang tijd om te luieren en te reizen. In mijn herinnering zijn die weken goed gevuld, maar kan dat wel? Zat ik ook niet geregeld op de grond te zeuren om ‘nog eens ergens naartoe te gaan’ of ‘samen een spelletje te spelen’? Want: ‘Ik verveeeeel mij!’

Vakantiedagen of woensdag­namiddagen waren een ideale broeiplaats voor verveling. Uren die tergend traag voorbij tikten en waarin plots alle plannen verdwenen waren. Hoewel ik na tien minuten waarschijnlijk al iets beters gevonden had, leken die lege momenten in mijn hoofd eeuwig te duren. Nog altijd denk ik bij het woord ‘vakantie’ daarom aan zeeën vol tijd, al voldoen mijn vakantieperiodes niet meer aan die definitie. Als ik vrij heb, vertrek ik op reis en ben ik hele dagen bezig. Er is zelfs amper tijd om in een ligstoel te lezen. Ik neem dan wel een ambitieuze stapel boeken­ mee, maar ik keer terug met maar zeventig bladzijden op de teller­. Ben ik niet op zoek naar een nieuw wereldwonder, dan zit ik op een leeg moment wel op Instagram te scrollen door andermans levens.

Ik ben blijkbaar niet de enige die niet goed kan niksen en dat ligt niet alleen aan de moderne technologie. Seneca had er al last van, schreef hij in zijn Brieven aan Lucilius: ‘Hoe lang nog hetzelfde? Natuurlijk zal ik wakker worden, slapen, honger krijgen­, mijn maag vullen, het koud krijgen en het warm hebben. Nergens komt een einde aan, maar alles zit vast in een kring.’

Boring

Het blijft ook paradoxaal: we klagen over de drukte, maar zodra we rust krijgen, voelt dat onwennig. ‘Wat in drukke tijden het ultieme genot lijkt, valt blijkbaar minder mee zodra­ we er middenin zitten. Nietsdoen is niet zo eenvoudig’, schrijft filo­soof Ignaas Devisch in zijn boek Rusteloosheid. Volgens hem is die rusteloosheid typisch voor de moderne­, seculiere maatschappij: omdat­ het leven het enige is wat we hebben, willen we er alles uithalen.

Zelfs op vakantie is dat zo. ‘De belofte van zalig nietsdoen, ver weg van het jachtige, drukke leven, werkt aanstekelijk en doet ons verlangen naar heerlijke rustmomenten, maar het is grappig dat op die zon-zee­vakantieplekken allerlei activiteiten worden georganiseerd om de ver­veling tegen te gaan: aquagym, mode­shows na het avondbanket, paard­rijden, karaoke, een quiz, noem maar op.’

Is dat het: willen we gewoon zo veel mogelijk uit het leven halen? Of zit de negatieve connotatie van verveling er ook voor iets tussen? Dat het op het woord ‘vervelend’ lijkt, doet er in elk geval geen goed aan. Ook de link tussen boredom en ­boring in het Engels toont dat verveling iets is dat we liever vermijden, denk aan de vele antiverveeltips die opduiken als je de term intikt in je zoekmachine. Toegegeven, het is niet de fijnste ervaring, zeker die eerste minuten. Je zit vast, want je wilt iets anders doen, maar kunt er niet achter komen wat dan precies. Zelfs je dopamineniveau gaat omlaag, waardoor je minder vreugde en opwinding ervaart.

Bovendien dwingt verveling je om alleen te zijn met je gedachten. Dat kan confronterend zijn, zegt Stefan van der Stigchel, professor cognitieve psychologie (Universiteit Utrecht). ‘Als je gedachten alle kanten uitgaan, realiseer je je misschien dat je niet zo gelukkig bent met je positie in het leven. Maar wanneer je alleen durft te zijn met je gedachten, ­komen er misschien ook interessante inzichten, bijvoorbeeld dat je van baan moet veranderen of echt eens op reis moet gaan. Vlucht tijdens een leeg moment dus niet naar je mobiele telefoon. Er zijn maar weinig mensen die belangrijke levensstappen genomen hebben door naar hun telefoon te kijken.’

Podcasthost Manoush Zomorodi van Note to self spreekt daarbij over autobiographical planning. Ze daagde haar duizenden luisteraars uit om hun telefoon aan de kant te leggen en verveling toe te laten. In het boek dat ze erover schreef, Een pleidooi voor verveling, vertelt ze dat niksen en ontfocussen helpt om wijs te worden­ uit de buitenwereld en onze koers en doelstellingen voor de toekomst­ te bepalen.

Die zelfreflectie is precies waarom acteur Peter De Graef oproept tot verveling in de Canvas-reeks Nachtwacht: ‘Verveling is een verlangen naar iets anders dan wat er is. Een kind verveelt zich bijvoorbeeld tussen zijn speelgoed, omdat het met de andere kinderen mee naar de zoo had willen gaan’, zegt hij. ‘Maar zodra het verlangen naar dat andere wordt opgegeven, ga je je focussen op wat er wel is: je eigen binnenste, je gedachten, je gevoelens. Je leert om met niks omhanden alleen en tevre­den te zijn.’

De hobbit

Ga de confrontatie dus aan met de lege momenten en het volle hoofd, en maak tijd voor verveling, benadrukt Van der Stigchel. Als je het al niet doet om je levenspad te bepalen, doe het dan tenminste voor je brein, dat die verveling van tijd tot tijd nodig heeft. ‘Vergelijk het met een batterij. Door alle activiteiten die om aandacht vragen te laten vallen­, kun je concentratie opladen. Daarna kun je je weer focussen.’

Het brein staat natuurlijk nooit stil. Terwijl het ene deel rust tijdens verveling, wordt er weer een andere kant wakker, die de creativiteit op gang brengt. Het is misschien even cliché als de antiverveeltips, maar het klopt: verveling helpt om out of the box te denken. Van der Stigchel: ‘Ze zeggen weleens dat de beste ideeën­ ontstaan onder de douche of op de fiets. Dat kan ik niet beloven, want je kunt ook creatief zijn als je gefocust bent, maar dagdromen spreekt wel een ander gedeelte van je brein aan – het defaultnetwerk of de ruststand – waardoor er andere ideeën­ opborrelen.’

Die gedachten kunnen zo maar eens briljant zijn. Zo schreef J.R.R. Tolkien de eerste zin van De hobbit toen hij als hoogleraar Oud-Engels in Oxford een dikke stapel examens aan het verbeteren was. Te midden van die saaie bezigheid kwam hij een examen tegen waarop een vraag blanco gelaten was. Opgelucht dat hij voor de verandering niets moest lezen, krabbelde hij zelf iets neer: ‘In een hol onder de grond woonde een hobbit.’ De rest is geschiedenis.

Vervelingsuurtje

Al de hele week wil ik een poging doen tot verveling, zeker nu ik de goede effecten ervan ken. Ik maak plannen om op een bankje in het park te gaan niksen of een wandeling te maken zonder muziek in mijn oren, maar het komt er niet van. Ergens voelt het ook vreemd om verveling in te plannen. Is het niet iets dat je overvalt? Van der Stigchel gelooft dat het wel degelijk mogelijk is om momenten van verveling in te bouwen. ‘Zelfs in het midden van een werkdag kun je even tijd maken voor verveling. Dat lijkt moeilijk, omdat­ er zoveel van ons verwacht wordt, maar het is een kwestie van afspraken maken. Met jezelf, om bijvoor­beeld niet naar je telefoon of een boek te grijpen als je aan de bushalte staat. En met anderen, door aan te geven dat je even niet bereikbaar bent. Pas dan kun je je on­gestoord vervelen.’

Zomorodi geeft in haar boek verschil­lende vervelingsoefeningen mee. Zo kun je tijdens het pendelen je omgeving op een actieve manier observeren om in dagdroommodus te komen. Kijk dus eens naar buiten tijdens de treinrit in plaats van je mails te checken. Een extra uitdaging is om vijf dingen te zoeken die je nog nooit bewust opgemerkt hebt, zoals een gebouw in een felle kleur, een leuke raamsticker, een nieuwe fietsenmaker of wat je dan ook ­opvalt. Terwijl je gedachten rond­dwalen, is je hoofd nog steeds actief, maar op een heel andere manier dan wanneer je een presentatie aan het overlopen bent of een boodschappenlijstje samenstelt.

Leg jezelf vooral geen druk op om met briljante inzichten te komen à la Tolkien. Ook de rust op zich is al een geschenk. Dat besefte ik toen ik ­tijdens een pauze eindelijk de daad bij het woord voegde en in een hangmat ging liggen. In het begin vond ik het extreem moeilijk om stil te liggen en mijn gedachten niet te sturen. Alsof ik dan ook ophield met ademen.

Pas toen ik stopte met te hard mijn best te doen, begon mijn blik rond te dwalen. Die blik bleef hangen bij een groepje bomen waar ik al een paar keer naar gestaard had, en waar me nu pas de lange slierten aan de takken opvielen. En bij de uit­geveegde wolken die leken op, op niets eigenlijk. Dat deed me dan weer denken aan het feit dat we soms dingen die er niet toe doen opbla­zen tot een grote wolk. De vrije val van de associaties was ingezet. En zo saai was dat helemaal niet. Probeer het ook maar eens: ga je vervelen­, ook (zeker!) tijdens de vakantie­. Hoe vaker­ je het doet, hoe minder ver­velend het wordt.

Dit artikel verscheen eerder, op 29 juni 2022.