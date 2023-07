Jelle Van Riet ontvangt Herman Van Rompuy in Watou, en ontdekt de bijzondere dialoog tussen de politicus en haikudichter in hem.

Jelle Van Riet

Vertrouw nooit een haikudichter die ook een tijd voorzitter van de Europese Raad is geweest. En vraag hem al zeker niet om toe te treden tot de lezerspoule van je poëziepodcast. Ik kan het weten, ik heb Herman Van Rompuy verwelkomd. De haikudichter in hem, dat moet gezegd, is de gedroomde lezer. Wie via meditatie de eigenwaan probeert weg te ademen, en het ogenblik zo intens tracht te beleven dat je er de eeuwigheid in aanraakt, kan uit zowat élke versregel een filosofische vraag munten.

’t Is de emeritus politicus die me tot grotere bedachtzaamheid had moeten manen, want toen ik hem vroeg wat hij van de zes door mij geselecteerde gedichten vond, gooide hij me als het ware met een aikidoworp tegen de grond. De zes gedichten samen, zei hij, vertelden hem vooral wat over wie ze had gekozen. ‘Er wordt in de verzen gevochten, gestreden, oude huid afgegooid, vol vuur as gebaard… Zal ik doorgaan?’

Typisch de politicus: in plaats van mijn vraag te beantwoorden, liever lenig en verrassend opzijspringen en het gesprek naar een mat brengen waar hij de hakama draagt. Maar ik zou me verdomme niet laten opjutten. De kunst van aikido, weet ik, bestaat erin dat je meebeweegt en tot harmonie komt met je aanvaller. En dus feliciteerde ik hem met zijn opmerkzaamheid – goh, dat hij er net dát had uitgehaald.

‘Wat betekent winnen?’ ‘Wat is een nederlaag?’ De haikudichter, ook wel de emeritus politicus, stelde inmiddels zelf de vragen. We waren aanbeland bij een gedicht van Luuk Gruwez, over een bokser die dapper doorgaat, hoewel verlies bij hem hoort als de zeventien lettergrepen bij de haiku. ‘Ik hou niet op tot ik ben uitgeteld, plompweg tegen het canvas geklopt’, klinkt het. De bokser heeft geen sparringpartner, enkel zichzelf, en hij gaat almaar door ‘ter wille van de trieste roes van het verlies’.

Maar op een dag zal hij het halen. ‘Wat betekent dat, het halen?’ Van Rompuy weer. Het was toen, in zijn zoveelste vraag, dat ik ontdekte dat de haikudichter en de politicus elkanders sparringpartner zijn en harmonie zoeken door met elkaar mee te buigen. En misschien heb ik deze gedichten gekozen, omdat ik in de poëzie zelf een gedegen oefenpartner zoek. Misschien.