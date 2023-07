‘Keizer van Oostende’ wordt baron van Bredene

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Nie neute (1)

Groen greep in 2018 naast de Gentse burgemeesterssjerp, maar mag in 2023 voor het tweede jaar op rij de feestburgemeester leveren. Tijdens de Gentse Feesten neemt schepen van Netheid, Toerisme, Werk en Feesten Bram Van Braeckevelt (Groen) de honneurs waar. Tien dagen lang organiseert de Arteveldestad namelijk het grootste stadsfestival van Europa, en dan heb je aan één sjerpdrager niet genoeg.

Nie neute (2)

Op die Gentse Feesten is het altijd tof, al steken sommige vaste waarden er toch bovenuit. Een van die hoogtepunten was de show van Christoff op het Sint-Baafsplein, dat lieten Federaal Parlementslid Goedele Liekens (Open VLD) en haar collega Barbara Pas (Vlaams Belang) duidelijk merken. Liekens zong zich schor tijdens de denderende show onder de Sint-Baafstoren en al haar volgers konden meegenieten. Dat leverde haar zo veel energie op dat ze de volgende dag nog niet was uitgezongen. Op de tonen van Peggy Gou zette ze haar ‘voorlaatste schooldag’ in de Kamer in. Of Christoff ook Barbara Pas(Vlaams Belang) aan het zingen kreeg is voorlopig niet bekend, zij leverde geen videobewijs aan.

300 meter

Van keizer van Oostende naar baron van Bredene. Johan Vande Lanotte (Vooruit) verlaat de stad waar hij bijna dertig jaar politiek actief was, zo kondigt hij aan in een interview in Krant van West-Vlaanderen. In 2018 stootte een nieuwe meerderheid hem nog van zijn troon, nu belandt de voormalige vicepremier in een van de weinige Vlaamse gemeenten waar Vooruit nog een volstrekte meerderheid heeft. Over een eventuele rol in de Bredense politiek heeft de vanaf september ex-Oostendenaar ‘nog niet nagedacht, maar je weet maar nooit’.

De 68-jarige Vande Lanotte verhuist omdat hij een woning wenst zonder trap: ‘Ik wil nu verhuizen, want op je 80ste is dat niet meer aangenaam. Maar misschien ben ik al dood voordat mijn knieën het begeven.’ Hij opteert bewust voor een bungalow en moet daarvoor uitwijken naar een buurgemeente. Gelukkig zal Vande Lanotte de Paulusfeesten niet hoeven te missen: ‘Ik woon nu op 150 meter van Bredene en mijn nieuwe huis ligt op 150 meter van Oostende.’

Nie pleuje (1)

Burgemeester en feestburgemeester, je kan ze al eens met elkaar verwarren. Zo zette de échte burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) ter gelegenheid van de Fieste een stapke in de wereld. Daarvoor legde hij eerst een goed fondke op de Korenmarkt en onderweg liet hij zijn eigengereide haar knippen voor het goede doel. De hele avond was uiteraard goed te volgen op sociale media.

Het gezelschap van dienst bestond uit de kopstukken van Voor Gent, het lokale kartel tussen liberalen en socialisten. Zo ging De Clercq die avond aan de zwier met Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche (Vooruit). De sfeer zit duidelijk goed binnen het paarse politieke project, toch als je de vele instastory’s mag geloven.

Nie pleuje (2)

Ook op stap met dat ‘goed gezelschap’ was Kamerlid Joris Vandenbroucke (Vooruit). Samen met de rode kameraden en blauwe broeders van Voor Gent ging hij pintjes drinken, meezingen met Mama’s Jasje en voor het goede doel lopen. Naar verluidt klopte hij zelfs Mathias De Clercq op de loopband, al beweerden kwatongen dat zijn rustige tempo daar een handje bij hielp. Voor Gent toonde zich een vrolijke bende voor de volgers.

Wie daarop één instastory verder veegde, kon een heel ander tafereel aanschouwen. Die middag in de Kamercommissie voor Begroting en Financiën toonde Vandenbroucke weinig begrip voor zijn blauwe coalitiepartners: ‘Werkende mensen in dit land zijn slachtoffer van een blokkeringspolitiek van liberalen die blijkbaar niet wakker liggen van de koopkracht van de mensen.’ Tussen Gent en het Parlement gaapt een grote politieke afstand.