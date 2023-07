Departement Zorg sluit Triamant in Sint-Truiden: ‘Illegale uitbating van assistentiewoningen’

Begin deze maand voerde de Vlaamse Zorginspectie een onaangekondigde controle uit op de site van Triamant in het Limburgse Velm, deelgemeente van Sint-Truiden. Daar stelde het ‘mensonwaardige en levensbedreigende toestanden’ vast bij de bewoners van wat te boek stond als serviceflats. Onder andere het lokaal bestuur voorzag daarop in allerijl in maaltijden en de nodige zorg, maar dat was geen permanente oplossing.

Intussen besluit het Departement Zorg op basis van het verslag dat er sprake is van een illegale uitbating van assistentiewoningen. ‘Een assistentiewoning, waar mensen zelfstandig wonen, maar ook een zorg- en ondersteuningspakket krijgen, kan alleen uitgebaat worden met een erkenning, wat in Sint-Truiden niet het geval is.’

Het Departement Zorg start daarom een procedure tot sluiting. Het zou betekenen dat er geen zorg- en steunpakket meer mag worden aangeboden zoals in een assistentiewoning.

Wat met de bewoners?

Bewoners die zelfstandig kunnen wonen, kunnen blijven, maar er zijn op de site nog zo’n dertien mensen die daarvoor te veel zorg nodig hebben. Een zorgcoördinator voerde de afgelopen dagen gesprekken om alternatieven te vinden in woonzorgcentra, erkende assistentiewoningen, of voorzieningen voor mensen met een handicap.

‘Deze opties zijn met hen en hun familie besproken’, zegt Truiens burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V). ‘Een aantal mensen was de voorbije dagen zelf al verhuisd en we blijven samenwerken met de zorgcoördinator en de Vlaamse overheid als er de komende dagen voor nog mensen oplossingen gevonden moeten worden.’

Triamant kan nog 30 dagen in beroep gaan tegen de sluiting. Het is dan uiteindelijk aan de minister van Welzijn om de sluiting al dan niet te bevestigen.

Een illegale assistentiewoning uitbaten blijkt overigens op zichzelf niet strafbaar, bevestigt woordvoerder Joris Moonens nog. ‘De uitbater riskeert wel een sluiting opgelegd te krijgen, zoals voorzien in het Woonzorgdecreet.’