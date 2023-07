Prigozjin duikt op in wazige videotoespraak

Op het sociale mediaplatform Telegram is voor het eerst sinds zijn mislukte opstand een video opgedoken van iemand die Wagnerbaas Prigozjin lijkt te zijn en de troepen toespreekt. Belangrijkste boodschap: Wagner gaat voorlopig niet meer meevechten in Oekraïne.

Het is een man die eruitziet als de 62-jarige Jevgeni Prigozjin, en ook zijn stem klinkt authentiek. Maar persagentschap Reuters kon niet honderd procent bevestigen dat de video, die door de persdienst van de Wagner-militie op het sociale medium Telegram is gezet, echt Prigozjin toont. De beelden zijn korrelig en donker. Uit de metadata van de video zou blijken dat hij dinsdagavond rond zonsondergang is opgenomen. Op het filmpje is te zien hoe iemand die zich Prigozjin noemt zijn troepen toespreekt. Volgens de persdienst gaat het om een paar duizend soldaten.

Prigozjin zou de speech gehouden hebben in het dorp Molkino, in het Russische buurland Wit-Rusland. ‘Welkom in Wit-Rusland! We hebben gevochten met waardigheid. We hebben erg veel gedaan voor Rusland.’ Zo begon hij zijn toespraak.

Scha en schande

Zijn belangrijkste boodschap was dat het Russische huurlingenleger Wagner voorlopig niet meer zal meevechten in Oekraïne, maar dat de aandacht nu naar Afrika gaat.

Al hield hij nog een slag om de arm: ‘Een terugkeer naar het oorlogsgebied in Oekraïne is ook mogelijk’, zei hij, ‘als de strijders ervan overtuigd kunnen worden dat ze zich daar niet hoeven te schamen’. Dat laatste bleek een rode draad in zijn toespraak. Zo noemde hij de Russische oorlogsinspanningen aan het front ‘een schande’. In één beweging door prees hij zijn eigen huurlingen voor hun strijd.

‘We zullen enige tijd in Wit-Rusland blijven’, zei hij nog, iets wat het ministerie van Defensie in Minsk eerder ook al bevestigd had. Het plan is dat de Wagner-strijders de Wit-Russische strijdkrachten zullen trainen. ‘Ik ben er zeker van dat we in die tijd van het Wit-Russische leger het tweede beste leger ter wereld zullen maken,’ zei hij. Zelf beschouwt hij Wagner als het beste.

Sinds de mislukte muiterij was het onduidelijk waar Prigozjin zich bevond. Over zijn lot werd duchtig gespeculeerd. Volgens de Wit-Russische president Loekasjenko was hij eerst in Wit-Rusland, maar later toch weer in Rusland.