8.500 auteurs schrijven open brief aan AI-bedrijven

Eerst toestemming vragen. En vervolgens eerlijk betalen. Dat vragen 8.500 ­auteurs van technologiebedrijven die hun werk gebruiken om AI-systemen te trainen.

Het staat in een open brief die is geadresseerd aan de ceo’s van AI-bedrijven OpenAI, Google, Meta, Microsoft, Stability AI en IBM. Bij de ondertekenaars zitten bekende namen als Margaret Atwood, Jennifer Egan, Louise Erdrich, Michael Chabon, Suzanne Collins en Viet Thanh Nguyen. De brief is opgesteld door de Amerikaanse belangengroep The ­Authors Guild.

‘Generatieve AI-technologie gebaseerd op large language models (LLM’s, red.) kan alleen bestaan dankzij onze teksten’, staat in de open brief. ‘Deze techologie imiteert en herkauwt onze taal, verhalen, stijl en ideeën.’ AI-systemen zoals GPT-4 van OpenAI zijn getraind op enorme hoeveelheden tekst die van het internet gehaald zijn. De voorbije weken spanden auteurs twee rechts­zaken aan tegen AI-bedrijven, waarin die bedrijven beschuldigd worden van inbreuken op het ­auteursrecht.(dod)