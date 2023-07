Antwerpse drugsbaron Othman E.B. op Amerikaanse sanctielijst

Othman E.B. (36), zijn jongere broer Younes ‘Magico’ (28) en hun zakenpartner Youssef B. alias Benz (26) staan sinds vandaag op de Ofac-lijst (Office of Foreign Assets Control), beter bekend als de Amerikaanse sanctielijst. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Financiën woensdag bekend. Volgens het persbericht dat de Amerikaanse ambassade uitstuurde, gebeurde dat in nauw overleg met de Antwerpse procureur en de Antwerpse federale politie.

Zowel Othman als zijn twee medeplichtigen verblijven al jaren in Dubai. Het Antwerpse gerecht vraagt vruchteloos om hun uitlevering. In haar verantwoording om Othman op de lijst te zetten, noemen de VS hem een ‘high level drugstrafikant die aan het hoofd staat van een organisatie die cocaïne vanuit de haven van Antwerpen verspreidt over heel Europa.’ Volgens Ofac wast E.B. de opbrengsten van zijn trafiek onder andere wit via Chinese bedrijven en werkt hij nauw samen met de Ecuadoraan Wilder F., een grote cocaïnetrafikant die in februari van dit jaar werd opgepakt.

Hoop op uitlevering

Dat Othman E.B. en co. nu op de sanctielijst komen, kadert binnen de strijd van president Biden tegen de ‘drugsepidemie’, aldus Ofac. Op de Amerikaanse sanctielijst terechtkomen betekent dat alle bezittingen of belangen die ze, direct of indirect, in de VS of in Amerikaanse bedrijven zouden hebben, worden bevroren.

Dat Belgische drugstrafikanten op de Amerikaanse sanctielijst komen, is uitzonderlijk. De enige andere was tot nog toe Tom M., eveneens een notoir drugscrimineel. Ook de terroristen van Parijs en Brussel staan op de lijst, net als Alain G., een goudhandelaar. België vraagt al een hele tijd de uitlevering van Othman E.B. en de twee anderen, maar Dubai blijft dwars liggen. Dat nu ook de VS Othman E.B. met de vinger wijzen als een belangrijke trafikant, kan de Emiraten tot actie aanzetten. Dat is tenminste wat de Belgische justitie hoopt.

De broers E.B. worden door politie en justitie gerekend tot de ­top van de cocaïnesmokkel in Europa. Ze zijn ook de ooms van het Antwerpse meisje Firdaous dat in januari dit jaar om het leven kwam bij een aanslag op het huis van een familielid van de E.B’s.