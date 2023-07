België trekt 10 miljoen euro uit voor zonnestroomproject op zee

In Oostende wordt de tewaterlating voorbereid van een drijvend zonne-energiepark. Deze testinstallatie moet uitwijzen of grootschalige zonnestroomparken op zee haalbaar zijn.

Drie Belgische bedrijven – het engineeringbedrijf Tractebel en de baggergroepen Deme en Jan De Nul – zijn de laatste hand aan het leggen aan een eerste drijvend testplatform met zonnepanelen. Dit zonnestroom-op-zee-project kreeg de naam ­Seavolt.

Streefdoel is om tegen de tweede week van augustus de installatie te water te laten en naar een plek te slepen net buiten de haven van Oostende, in een zone gereserveerd voor het uitproberen van innovatieve hernieuwbare energieprojecten.

Het 20 ton zware gevaarte zal daarna een jaar lang op de golven dobberen, op zijn plaats gehouden door ankers. De testinstallatie zal geen elektriciteit produceren. Hoofdopdracht is om in te schatten of het zonne-energieplatform bestand is tegen het zeeklimaat. Want er is de impact van golven, regen en zoutnevel op de vlotter van kunststof en de acht zonnepanelen die erop liggen. Daarnaast worden ook de ecologische gevolgen bestudeerd, zoals het effect van de materialen op de mariene omgeving.

Voorsmaakje

Er wordt ook bekeken of het platform kan worden gecombineerd met de kweek van mosselen en oesters. Voor al dat studiewerk stopt de federale overheid 2 miljoen euro in het Seavolt-project.

Tegelijk wordt er gewerkt aan een tweede, groter zonne-energieproject dat wel elektriciteit zal produceren, en waarvoor de federale overheid 10 miljoen euro heeft opzijgezet. Dat kondigden minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS) woensdagmorgen in Oostende aan.

Streefdoel is in 2024 een aanbesteding te organiseren voor de bouw van dit energieproject, om het in 2025 of 2026 in gebruik te kunnen nemen. De hoop is dat het als voorbeeld kan dienen voor toekomstige energieparken in zee van enkele honderden zonnepanelen groot.

Prinses Elizabeth-zone

Dit project zal meteen een serieuze indicatie geven of zonne-energie op zee technisch en financieel al dan niet haalbaar is.

Als puur naar de beschikbare oppervlakte op zee gekeken wordt, is er in de eerste Belgische windenergiezone voldoende plaats om 1.000 megawattpiek te installeren. Minister van de Noordzee Van Quickenborne voegde er nog aan toe dat als de Prinses Elizabeth-zone (de tweede windenergiezone in de Belgische Noordzee, red.) wordt geopend, ook daar zonnepanelen kunnen komen.

De vraag is of zulke installaties ooit rendabel stroom zullen kunnen produceren. Bij windenergie op zee heeft het ruim tien jaar gekost vooraleer er parken werden gebouwd die geen subsidies meer nodig hadden.