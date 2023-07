Alison Roels (35) verloor afgelopen jaar haar man, Tom Van Lysebettens, na een oneerlijke strijd tegen kanker. Het was in een klap ook het einde van hun gemeenschappelijke droom, het Gentse restaurant Cochon De Luxe. Ze gaf het pand een nieuwe invulling, als winkel en troostplek. ‘Het taboe op rouwen is nog te groot.’