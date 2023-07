Vingegaard doet Pogacar volledig kraken, Felix Gall wint loodzware koninginnenrit

Jonas Vingegaard zal behoudens ongelukken de Tour de France van 2023 winnen. De Deen rook bloed toen zijn belager Tadej Pogacar op dik 7 kilometer van de top van de Cote de la Loze moest lossen en trok daarna op z’n eentje door. Hij blies Pogacar volledig weg en zette hem op net geen 6 minuten. De ritzege in Courchevel was voor een beresterke Felix Gall.

Geel: Jonas Vingegaard (Den)

Groen: Jasper Philipsen (Bel)

Bolletjes: Giulio Ciccone (Ita)

Wit: Tadej Pogacar (Slo)

Hoe kwam de zege tot stand?

Voor Tadej Pogacar begon de etappe niet al te best. De Sloveen tikte bergop het achterwiel van zijn voorganger aan en ging tegen de grond - zonder al te veel erg. Pogacar reed snel weer naar de voorposten van het peloton en dat was nodig, want Jumbo-Visma was iets van plan. Op de eerste beklimming van de dag, de Col des Saisies, plaatste Tiesj Benoot met Jonas Vingegaard, Wilco Kelderman en Sepp Kuss in het wiel een verschroeiende versnelling. Pogacar en zijn ploegmaats Marc Soler en Felix Großschartner konden mee, de andere klassementsrenners moesten toen al passen. In de afdaling kwam alles weer samen en zo kon een omvangrijke groep van maar liefst 33 renners wegrijden. De belangrijkste namen daarbij: Tiesj Benoot, Wilco Kelderman, Rafał Majka, Marc Soler, David Gaudu, Valentin Madouas, Thibaut Pinot, Julian Alaphilippe, Dries Devenyns, Pello Bilbao, Jack Haig, Guillaume Martin, Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose, Ben O’Connor, Felix Gall, Simon Yates, Chris Harper en Alexey Lutsenko.

In het peloton paste Jumbo-Visma de rest van de etappe de beproefde tactiek van de afmatting toe, al kregen ze daarbij ook de hulp van INEOS Grenadiers en BORA-hansgrohe. Zij zagen Bilbao en Yates, de zevende en achtste in de stand en mee in de kopgroep, dichterbij sluipen in het klassement en wilden de positie van hun kopman Carlos Rodríguez en Jai Hindley verdedigen. De kopgroep begon met een voorsprong van 2’40” aan de loodzware Col de la Loze. Geen ruime voorsprong, maar door het beulswerk van O’Connor (in functie van Gall), Haig (in functie van Bilbao) en Harper (in functie van Yates) gaven ze in de eerste vijftien stijgende kilometers amper tijd prijs.

Bij UAE Team Emirates namen ze geen initiatief. Had Pogacar niet beloofd er vol tegenaan te gaan vandaag? Op zeven kilometer van de top kregen we het antwoord op de vraag waarom de troepen van Pogacar niets ondernamen. Pogacar ritste zijn truitje open en moest de rol lossen, op een moment dat de groep der favorieten nog zo’n tien renners groot was. Het signaal voor Jumbo-Visma om de viertrapsraket Kuss-Benoot-Kelderman-Vingegaard af te schieten.

Kelderman en Vingegaard gingen op zoek naar Gall, die zijn metgezellen op dat moment al had afgeschud. Kon de Deen in de laatste vier kilometer nog 2’30” goedmaken? Het antwoord was nee, en dat was mede de schuld van … een motor. Een tweewieler was op een van de steile stukken stilgevallen, waardoor ook een auto van de koersorganisatie kwam vast te staan. Kelderman en Vingegaard moesten voet aan grond zetten om zich tussen het publiek en de stilstaande voertuigen te wurmen.

Al moet gezegd worden dat Gall een geweldige slotklim reed en ook zonder het motorincident Vingegaard niet zou zijn teruggekomen. Op de top van de Col de La Loze had de Oostenrijker twintig seconden voorsprong op Simon Yates. Gall - die niet de beste daler is - hield stand in de afdaling en pakte zo de mooiste zege uit z’n carrière.

Felix Gall wint een loodzware rit. — © EPA-EFE

Wat deden de Belgen?

Tiesj Benoot is sinds de eerste rustdag bezig aan een sterke Tour en ook vandaag toonde hij weer zijn hoogvorm. Onze landgenoot zette op 139 (!) kilometer van de aankomst de putsch van Jumbo-Visma op en glipte nadien mee met Soler en Majka en maakte zo de sprong naar de kopgroep, waar ook Dries Devenyns zat. Toen Benoot in de slotkilometers van de Col de la Loze werd ingelopen door Vingegaard en co, pakte hij nog eens uit met een serieuze kopbeurt. Enkel de gele trui kon onze landgenoot volgen. Straf!

Iemand die minder in de schijnwerpers rijdt maar ook aan een ijzersterke Tour bezig is, is Nathan Van Hooydonck. Ondanks zijn lengte en gewicht mende hij in het hooggebergte kilometerslang het peloton, tot voorbij de voorlaatste beklimming van de dag. Ook Wout van Aert stond tot zijn kopman lange tijd bij, maar moest op zo’n twintig kilometer van de top van de Col de la Loze laten lopen.

Wat deden de favorieten?

De strijd om de eindezege is gestreden! Zonder ongelukken wint Vingegaard zijn tweede opeenvolgende Tour, Pogacar kende een complete offday en moest al heel vroeg de rol lossen in de groep der favorieten. De Sloveen stortte helemaal in en verloor uiteindelijk bijna zes minuten op Vingegaard. De Deen was vandaag met voorsprong de beste der klassementsrenners.

In de strijd om de derde plaats deed Adam Yates een uitstekende zaak. Rodríguez hield nipt zijn vierde plaats vast. Bilbao en Simon Yates, voor aanvang van de etappe zevende en achtste in de stand, glipten mee in de omvangrijke kopgroep en wilden zo een zaakje doen in het klassement. Dat lukte, want Simon Yates werd tweede in de rituitslag, Bilbao finishte net voor Vingegaard. Yates sprint zo naar de vijfde plaats in het algemeen klassement, Bilbao staat zesde.

Verder nog iets dat u moet weten?

- De Tour is nog een sprinter armer. Phil Bauhaus passeerde na 46 kilometer moederziel alleen aan de tussensprint met de bezemwagen in zijn spoor. Even later kwam dan het te verwachten nieuws: opgave Bauhaus. Na Caleb Ewan en Fabio Jakobsen is het al de derde topsprinter die Parijs niet zal halen.

- Giulio Ciccone heeft vandaag een goede zaak gedaan in het bergklassement. De Italiaan pakte - met behulp van ploegmaats Mads Pedersen en Mattias Skjelmose - op de eerste drie beklimmingen van de dag de volle buit, terwijl concurrent Neilson Powless de tol betaalde voor zijn inspanningen in deze Tour en al vroeg de rol moest lossen. De grootste concurrent voor de bergtrui wordt onverwachts Gall, die veertig punten pakte op de Col de la Loze en zo op zes punten van Ciccone komt.

- Door het motorincident kwam de Tour ook vandaag in een slecht daglicht te staan, maar als het goed is, moet het ook gezegd worden! Na een onderhoud met Adam Hansen, voorzitter van de rennersvakbond CPA, werd beslist om in de afdaling van de Col de la Loze nieuw asfalt te leggen, werden er signalisatieborden geplaatst bij gevaarlijke bochten werden er aan de afgronden vangrails met kussens voorzien.