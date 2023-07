Huiszoeking bij Europarlementslid Marie Arena

Europarlementslid Marie Arena (PS) kreeg woensdag speurders over de vloer voor een huiszoeking in het kader van Qatargate

Speurders hebben woensdag een huiszoeking met toestemming verricht bij Europarlementslid Marie Arena (PS). De operatie kaderde in het onderzoek van het federale parket naar vermoedelijke corruptie in het Europees Parlement. Het nieuws van de huiszoeking werd door Arena zelf naar buiten gebracht via haar advocate Michèle Hirsch: ‘Ik werd gevraagd om vandaag aanwezig te zijn in mijn woning naar aanleiding van een bezoek van de onderzoeksrechter in het kader van het onderzoek naar Qatargate’.

Marie Arena is oud-minister en Europarlementslid voor de PS. In het onderzoek naar Qatargate wordt haar naam vaak geciteerd omdat ze goed bevriend is met Pier Antonio Panzeri, de spilfiguur in het dossier die inmiddels spijtoptant is geworden.

Qatargate verwijst naar het onderzoek van het federaal parket naar pogingen van Qatar en Marokko om met smeergelden besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden.