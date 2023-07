‘Dordogne’ is als een sprong in een nostalgisch aquarelschilderij

Dordogne Un je ne sais quoi, Umanimation (Focus Entertainment) PC, Mac OS, Nintendo Switch, Playstation 4 & 5, Xbox One en Xbox X/S

Het is bij aanvang niet duidelijk waarom de 32-jarige Mimi zich niets herinnert van haar laatste zomer bij haar grootmoeder in de Dordogne. Niet voor Mimi zelf, en ook niet voor de speler. Ze was een kind van twaalf toen ze, eerst tegen haar zin, voor het tuinpoortje gedropt werd door haar vader. Wat wel meteen duidelijk is: die vader had toen al geen goede relatie met zijn moeder. En het zou er niet beter op worden. Pas twintig jaar later keert Mimi voor het eerst terug naar het huis. In de hoop te achterhalen waarom ze die lieve oma, die intussen overleden is, in al die tijd nooit meer heeft gezien.

Beter in het Frans

De volwassen Mimi pikt her en der herinneringen op, letterlijk: brieven, cassettes en voorwerpen laten haar beetje bij beetje de zomer van toen weer bij elkaar puzzelen. Het spel neemt je mee door een prachtig geschilderde omgeving, die bovendien helemaal het gevoel van de Dordogne, met zijn warme en toch ook groene zomers, naar boven weet te halen. Het huis van de grootmoeder, de markt, de rivier ... je waant je echt in het zuidwesten van Frankrijk (het is ook ten zeerste aan te raden om het spel niet in het Engels, maar in het Frans te spelen). Al begrijp je dat je een verhaal met een droevige onderstroom bevaart, toch blijft dit een ontspannen, oogstrelende ervaring.

Onvergetelijk spelplezier moet je dan weer niet verwachten. Bedenker en kunstenaar Cédric Babouche gaf in interviews aan dat hij een nieuwe manier zocht om verhalen te vertellen, met de vrijheid die televisie- en filmmakers vaak niet meer gegund is. En dat is wat Dordogne dan ook is: een verhaal, dat hier en daar wordt aangestuurd door kleine ­puzzels en speurtochten, maar nooit om grote inspanningen vraagt of nooit tot een game over leidt. Thee zetten, wat versleten materiaal opknappen, foto’s nemen: het duurt gelukkig nooit erg lang vooraleer je weer in een flashback tuimelt die een tipje van de sluier oplicht. Na een viertal uur rondlopen, kajakken en zwemmen kun je samen met ­Mimi én met oma Nora enige ­gemoedsrust vinden.