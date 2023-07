Kelley O’Hara, Alex Morgan en Allie Long met hun gouden medaille in 2019. — © reuters

Het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen start donderdag in Australië en Nieuw-Zeeland. Zonder België weliswaar, want de Red Flames grepen in de barrages naast een WK-ticket. Viervoudig wereldkampioen de Verenigde Staten zijn opnieuw torenhoog favoriet, maar er liggen kapers op de kust.