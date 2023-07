Franse grootmeester Laurent-Paoli wint Chess Masters Gent

Het eerste Chess Masters Gent kende een spannend verloop, met steeds wisselende leiders. De eerste ronden ging de Brit Fernandez aan kop, waarna de Duitser Hausrath hem in de vijfde ronde afloste. In de tweede toernooihelft kwam de Fransman Laurent-Paoli helemaal onder stoom en maakte hij vijf keer op rij brandhout van de tegenstand. Hij finishte met een topscore van 7 uit 9.

De 44ste editie van het Gentse schaakevenement in ’t Kuipke is een gezamenlijke organisatie van de Gentse schaakclub KGSRL en de uitgeverij van schaakboeken Thinkers Publishing. In totaal telden ze dit jaar bijna 400 deelnemers, of een stijging met 50 procent tegenover 2022. De internationale schaakboom sinds de covidpandemie is daar niet vreemd aan. Er waren vijf toernooien: behalve het gloednieuwe Chess Masters met vier deelnemende grootmeesters, waren er ook een toernooi met rating, een toernooi zonder rating, en een voor 55-plussers. De zeer jeugdige spelers werden niet vergeten: zij konden zich uitleven in het Debutantentoernooi.

Adriaan Dreelinck won het ratingtoernooi. Helmut Froeyman schreef het toernooi zonder rating – bedoeld voor schakers die ook van de Gentse Feesten wilden genieten – op zijn naam. Bij de senioren nam Daniel Sadkowski de eerste plaats in.

Volgens Daniel Vanheirzeele van Thinkers Publishing komt er volgend jaar zeker en vast een nieuwe versie van het grootmeestertoernooi Chess Masters.

Eindstand Chess Masters: 1. Laurent-Paoli 7 uit 9; 2. Gormally, Hausrath, Fernandez en Dgebuadze 6.

Alle info: www.kgsrl.be