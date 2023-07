De ene regering kan niet vallen, de andere wil niet

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem had een ambitieus plan: een fiscale hervorming van zes miljard euro en minstens 835 euro netto per jaar extra voor wie werkt. Vandaag blijft daar niets van over, omdat de MR het been stijf houdt. En ook in de Vlaamse regering botert het niet meer, nu er opnieuw over stikstof geruzied wordt. En de regeringsleiders? Die ontkennen de crisis. Wat is er aan de hand in ons land, vlak voor het politieke reces?