Leider Jonas Vingegaard ondergaat vier dopingcontroles in twee dagen

Tadej Pogacar (in het wit) en Jonas Vingegaard (in het geel). — © reuters

Geletruidrager Jonas Vingegaard heeft de voorbije twee dagen in de Ronde van Frankrijk vier dopingcontroles moeten afleggen. Dat bevestigde zijn team Jumbo-Visma woensdag aan meerdere media. De laatste dopingtest vond woensdagmorgen plaats, anderhalf uur voor de start van de zeventiende etappe naar Courchevel.

Vingegaard verstevigde dinsdag in de tijdrit naar Combloux zijn leidersplaats in het algemeen klassement. De Deen zette grote concurrent Tadej Pogacar op een achterstand van 1:48. Voor de tijdrit was het verschil tussen beide renners slechts tien seconden.

Jumbo-Visma klaagde niet over de vele controles. ‘Het hoort erbij’, zo bevestigde een woordvoerder. ‘We steunen het beleid van de UCI.’ Alle renners van de ploeg moesten de extra bloedcontrole ondergaan.

‘Een extra stap in de strijd’

‘Ik juich dit toe’, verklaarde teammanager Richard Plugge aan Wielerflits. ‘Sterker, ik heb me hier ook hard voor gemaakt. Op deze manier zetten we weer een stap in de strijd tegen doping. Wij werken hier graag aan mee.’

Ook UAE Team Emirates, de ploeg van Pogacar, kreeg de onderzoekers woensdagmorgen een extra keer over de vloer.

In de Tour worden de klassementsleider en de ritwinnaar sowieso iedere dag na de etappe gecontroleerd.