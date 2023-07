Halverwege Gentse Feesten elf meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Halverwege de Gentse Feesten zijn er elf meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnengekomen bij het meldpunt. ‘Volgens de beheerders ligt dat in lijn met vorig jaar’, zegt schepen van Feesten Bram Van Braeckevelt Groen).

Behalve de elf meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, waren er nog 19 andere meldingen. Dat ging om intoxicatie, of het waren bezoekers die naar het meldpunt kwamen omdat ze rust nodig hadden, zegt schepen Bram Van Braeckevelt, die deze weken de titel van ‘feestenburgemeester’ draagt.

De voorbije vijf dagen stelde de politie 39 kleine vechtpartijen vast. Voorts werden 300 wildplassers betrapt, iets minder dan vorig jaar. Toen waren dat er 329. ‘Eén man die dinsdag in de rij stond op het Walter De Buckplein kon het niet meer ophouden’, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. ‘Toen hij zijn geslacht bovenhaalde en in de rij begon te plassen, hebben mijn collega’s hem uit de rij gehaald en hem een leuk papiertje onder de neus geschoven.’

Drie branden

Voorts werden 17 auto’s getakeld, tegenover 29 vorig jaar. In 2019, voor corona, waren dat er nog 99. En er werden in totaal al 299 verloren voorwerpen gevonden of binnengebracht. De brandweer moest de eerste vijf dagen al 16 interventies uitvoeren: één voor een vuilnisbakbrandje, drie voor brandalarmen en drie waarbij er echt sprake was van brand. Ook waren er al negen technische interventies, waarvan vijf voor het losknippen van een fietsslot.

De Lijn vervoerde de afgelopen dagen al 123.600 bezoekers naar de Feesten, een stijging van 13 procent tegenover vorig jaar.

De stadsdiensten registreerden ook al 27 klachten van geluidsoverlast. Er zijn vijf pv’s opgesteld voor het overschrijden van de geluidsnormen. In 2022 waren dat er nog negen.