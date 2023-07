Zelfs in de Tour de France kun je als toeschouwer dicht bij de renners komen. Te dicht vaak. Maar in volle inspanning de renners in de ogen kijken? Daar heb je een fotograaf voor nodig, die woensdag een krachtige flits opstelde langs het parcours van de tijdrit. Een selectie aan inspanningen. Kunt u hun eindtijd inschatten aan hun blik?