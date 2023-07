Nu ook bosbrand op Rhodos, La Palma bijna geblust

Na de bosbranden in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene, is nu ook vuur uitgebroken op het eiland Rhodos. Dat heeft de brandweer op het toeristische eiland bekendgemaakt. Anderzijds zijn de branden op La Palma bijna geblust.

Op Rhodos, in de Dodekanesos-archipel, brak dinsdagmiddag een brand uit nabij het dorp Apollona, in het bergachtige noorden. Enkele dorpen en een historisch hotel, hotel Elafos, worden geëvacueerd.

Ter plaatse proberen 86 brandweerlui het vuur te blussen. Hiervoor maken ze onder andere gebruik van drie blushelikopters en drie watervliegtuigen.

De branden ten zuidoosten van Athene en die ten noorden van de stad Korinthe lijken gestabiliseerd. Bij Korinthe woedt de brand vlak bij een olieraffinaderij, maar daar is het vuur voorlopig tot staan gebracht, aldus Griekse media.

Volgens de Griekse meteoroloog Theodoros Giannaros zal de situatie door de hitte en droogte nog verergeren. ‘Morgen (donderdag, red.) neemt het risico op branden misschien iets af, maar tegen het weekend zal het weer heel hoog zijn’, zei Giannaros tegen de staatsomroep ERT.

Giannaros vergeleek de klimatologische omstandigheden met die van 2021, toen vele tienduizenden hectaren bos in het land in vlammen zijn opgegaan. Ook toen was het warm, droog en winderig, zegt hij. ‘Het ergste moet nog komen.’

Het ergste op La Palma is voorbij

Beter nieuws vanop La Palma. De bosbrand die zaterdag op het Canarische eiland uitbrak, is vrijwel voorbij. Bijna alle mensen die hun huis uit moesten vanwege de dreiging van het vuur, kunnen volgens plaatselijke media naar huis terugkeren.

Veertien woningen werden beschadigd op La Palma. — © epa-efe

Een van de leidinggevenden bij de bestrijding van de brand, Federico Grillo, zei dat ‘de bosbrand die nog in het midden van het eiland woedt, op zijn laatste benen loopt en bijna dood is’.

Het vuur heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag amper uitgebreid. De brand beschadigde zeker zestig panden, waarvan veertien woningen. De oorzaak is volgens de politie waarschijnlijk vuur tijdens een nachtelijk feest in een recreatiegebied.