Kandidatuur Thaise oppositieleider van tafel geveegd door conservatieve militairen

De Thaise oppositieleider Pita Limjaroenrat is toch geen kandidaat voor het premierschap. Eerst bepaalden opperrechters dat hij als parlementslid geschorst is, maar nog wel kandidaat kon zijn. Maar de beide Kamers van het parlement besloten later dat hij nu geen kandidaat-premier kan zijn. Limjaroenrat heeft het parlementsgebouw inmiddels verlaten.

Er zou woensdag voor de tweede keer in een week tijd een poging worden gedaan door beide Kamers van het parlement om de premier te kiezen. De kandidaat-premier was de winnaar van de verkiezingen in mei, oppositieleider Limjaroenrat. Opperrechters hebben hem geschorst in afwachting van een besluit over de vraag of hij belangen in media zou hebben, want dat mag een parlementslid niet volgens de wet.

Pita won in mei de parlementsverkiezingen ruim met zijn hervormingsgezinde agenda. De macht in het land is al sinds een staatsgreep in 2014 in handen van de conservatieve militairen. Zij domineren ook de senaat, die 250 leden telt en die meestemt voor een nieuwe premier. Een week geleden stemde vrijwel geen enkele senator voor Limjaroenrat. In het 500 leden tellende lagerhuis behaalde Limjaroenrat wel een meerderheid, maar niet de noodzakelijke 375 van de 700 stemmen uit beide Kamers van de volksvertegenwoordiging. Hij kwam 51 stemmen te kort voor het premierschap.

Televisieomroep

Pita heeft aandelen van een televisieomroep geërfd van zijn vader, maar de omroep is feitelijk al sinds 2007 inactief. Pita heeft ook verklaard dat hij de aandelen enkel bij de afwikkeling van de erfenis heeft beheerd en ze nu al lang niet meer in eigen beheer heeft.

Thailand wordt al tientallen jaren politiek gepolariseerd door twee tegengestelde visies van de samenleving. Een nationalistische die de koning als vrijwel absolute vorst ziet, en een die net als Limjaroenrat een democratische en meer egalitaire staat wil. Het koningsgezinde leger steunt de conservatieve nationalisten die bang zijn voor ‘een parlementaire dictatuur’, een machtig parlement. Het leger maakte bijvoorbeeld in 2006 een hardhandig einde aan de regering van de populaire sociale hervormer en premier Thaksin Shinawatra.