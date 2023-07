In de stad krioelt het van de vliegende mieren: hoe komt dat?

Wie dinsdag buiten van het lekkere weer wou genieten of zich een weg baande door de stad, heeft het ongetwijfeld gemerkt. Het krioelt er van de vliegende mieren. ‘De bruidsvlucht’, een jaarlijks fenomeen, ligt aan de grondslag. Maar wat is dat juist?

Hier en daar hingen gisteren zwermen vliegende mieren in de lucht. Die zwermen ontstaan ieder jaar als het paringstijd is voor de insecten. ‘Verschillende mieren verlaten op hetzelfde moment hun nest om te paren met de koningin. Omdat dat heel hoog in de lucht gebeurt, kan je de zwermen vliegende mieren soms zien hangen’, zegt Wim Veraghtert van Natuurpunt. ‘Het wordt daarom weleens de bruidsvlucht genoemd.’

De mieren mikken voor hun bruidsvluchten op drukkend en heet weer. Net omdat er dan vaak nadien een onweer volgt. Dat zorgt er dan weer voor dat de bodem vochtiger en toegankelijker wordt zodat ze hun nestgangen makkelijker kunnen graven.

En zo was op dinsdag het uitgerekende moment voor de mieren om te paren. Veraghtert: ‘Plots breken hun nesten open en laten alle mannetjes en de nieuwe, nog maagdelijke koninginnen zich meevoeren met de warme luchtstroming. Ook omliggende nestkolonies vliegen uit zodat mieren uit verschillende nesten elkaar treffen en inteelt voorkomen wordt.’

Het voorval voltrekt zich jaarlijks in de maanden juni en juli. ‘Bij een warm voorjaar gebeurt het iets vroeger. In het geval van een kouder voorjaar, zien we het soms pas eind juli gebeuren.’

Het ritueel is in elk geval geen reden tot paniek en is vaak snel weer voorbij. ‘Na de paring bijt de koningin haar vleugels af, op zoek naar een nieuwe plek om een nest uit te bouwen. Na de daad komen de mannetjes terug naar beneden en sterven.’

Bruidsvluchten kunnen nog plaatsvinden tot september, want elke miersoort heeft haar eigen moment om te paren. Als je een zwerm tegenkomt, raadt Natuurpunt aan om de mieren hun gang te laten gaan. ‘Als er een nest op je terras zit, kan je het uiteraard verwijderen’, klinkt het. ‘Maar als die verder in de tuin zitten, zouden we aanraden om ze met rust te laten. Zij ruimen namelijk ook heel wat zaken op die anders mogelijk schadelijk kunnen zijn. Bovendien zijn de vrouwtjes in die periode zeer eiwitrijk en een belangrijke voedselbron voor vogels.’

