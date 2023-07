VN verlagen hulp aan 119.000 Syrische vluchtelingen in Jordanië

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) heeft een verlaging aangekondigd van de hulp aan 119.000 Syrische vluchtelingen die in kampen in Jordanië leven. De WFP noemt de maatregel woensdag ‘onvermijdelijk’ vanwege een ‘gevaarlijke’ daling van de financiering.

Volgens de VN zijn ongeveer 650.000 Syriërs naar Jordanië gevlucht sinds het begin van de oorlog in Syrië in 2011, terwijl Amman het aantal op 1,3 miljoen schat.

‘Een verdere vermindering van de voedselhulp voor vluchtelingen in Jordanië is onvermijdelijk geworden omdat de fondsen gevaarlijk laag zijn’, zei het WFP dinsdagavond in een verklaring.

‘Daarom is het WFP genoodzaakt om de financiële hulp aan 119.000 vluchtelingen in de kampen Zaatari en Azraq maandelijks met een derde te verminderen’.

Vanaf augustus zullen deze mensen 21 dollar (18,7 euro) per maand per persoon ontvangen, in plaats van 32 dollar (28,5 euro).

‘De Syrische vluchtelingen die in deze twee kampen wonen, hebben beperkte inkomstenbronnen: slechts 30 procent van de volwassenen werkt, de meerderheid in seizoens- of tijdelijke banen, terwijl 57 procent van de kampbewoners zegt alleen deze financiële hulp als inkomen te hebben’, legt het WFP uit.