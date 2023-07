Portland annuleert festivalzomer wegens gezondheidsproblemen

De band kondigt het nieuws zelf aan op sociale media. ‘Met ontzettend veel spijt en verdriet in het hart, moet ik jammer genoeg meedelen dat ik om gezondheidsredenen onze festivalzomer vroegtijdig zal moeten beëindigen. Enkele ijzersterke artsen in ons mooie land hebben hersenletsels ontdekt die zo snel mogelijk behandeld moeten worden’, klinkt het op onder meer Instagram. ‘Helaas moeten we hierdoor de pauzeknop indrukken om te focussen op het fysieke en mentale welzijn.’

Pironet liet ook nog weten dat Portland in het najaar terug zal komen. ‘Ik beloof jullie luidkeels dat Portland er in het najaar terug zal staan met de stevigste concertreeks die we ooit hebben gegeven. Ook wil ik jullie alvast bedanken voor de steun en vragen om privacy en rust even te respecteren.’

Het is al een woelig jaar geweest voor de band. Vlak voor hun plaat Departures zou uitkomen, kondigde zangeres Sarah Pepels aan dat ze de band zou verlaten, na een zware tijd waarin ze naar eigen zeggen tevergeefs grenzen probeerde te stellen. Voor Jente Pironet kwam het vertrek onverwacht, en leidde het tot paniekaanvallen.