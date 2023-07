Europa gunt Amerikaanse prof geen Europese topjob

De Amerikaanse hoogleraar Fiona Scott Morton krijgt geen topjob als adviseur over het Europese concurrentiebeleid. Ze trekt haar kandidatuur in. Het is een nederlaag voor Commissaris Margrethe Vestager.

Fiona Scott Morton wou adviseur over het Europese concurrentiebeleid worden, maar daar was de afgelopen dagen veel weerstand tegen gekomen uit een deel van de Europese lidstaten. De reden daarvoor was haar nationaliteit. Scott Morton is Amerikaanse, terwijl volgens de regels Europese topambtenaren uit een van de lidstaten moeten komen. Margrethe Vestager, de Europees Commissaris voor Concurrentiebeleid, had een uitzondering op die regel gevraagd omdat Scott Morton naar haar mening over bijzondere expertise beschikte. Ze werkte voor het Amerikaanse ministerie van Justitie, voor Amazon en voor Microsoft.

Maar vijf van Vestagers collega’s hebben een brief naar Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen gestuurd, met de vraag om Scott Morton niet aan te werven. Het ging om de Spanjaard Josep Borell (Buitenlandgezant), de Fransman Thierry Breton (Industriebeleid), de Portugese Elisa Ferreira (Cohesiefondsen), de Italiaan Paolo Gentiloni (Economie) en de Luxemburger Nicolas Schimt (Werk). Vooral de zuidelijke staten vonden dus dat een buitenlandse deskundige geen topfunctie in de Europese Unie kan bekleden, de noordelijke lidstaten hadden er minder moeite mee. Vestager zelf is een Deense.

Ook de Franse president Emmanuel Macron had zich dinsdag uitgesproken tegen de aanstelling van Scott Morton. ‘Ik zou daarvoor open staan, als Amerikanen ook bereid zouden zijn een Europeaan aan te werven als adviseur voor het Witte Huis, of als de Chinezen zoiets zouden doen. Maar dat is bij wet verboden’, aldus Macron.

Nog voordat de 27 Commissarissen vandaag over de kwestie zouden debatteren, liet Scott Morton zelf al weten er geen zin meer in te hebben. ‘Gezien de politieke controverse over de beslissing om een niet-Europeaan te benoemen in deze functie, en omdat het belangrijk is dat het directoraat-generaal Concurrentiebeleid de unanieme steun van de Europese Unie heeft, heb ik beslist om met terug te trekken’, schreef ze in een brief aan Vestager. Die heeft de beslissing ‘met spijt’ aanvaard.

Het is opvallend dat de campagne tegen Scott Morton pas nu op gang komt, stelt de nieuwssite Politico vast. De kandidatuur is immers al maanden bekend. De episode is in zekere zin een blamage voor Vestager, die er een andere visie over het Europese economische beleid op na houdt dan Thierry Breton. De Deense maakte vorige maand bekend dat ze kandidaat is voor de hoogste functie bij de Europese Investeringsbank. Dat zou betekenen dat ze haar mandaat als Commissaris niet zou voltooien. Het is aan de Europese ministers van Financiën om de president van de Europese Investeringsbank te benoemen.