Wisselend bewolkt met enkele buien

Het wordt woensdag wisselvallig en gedeeltelijk bewolkt met in de loop van de dag enkele buien. We halen maxima van 19 graden in de Hoge Venen en aan zee, 22 graden in het centrum tot 24 graden in Belgisch Lotharingen, meldt het KMI.

Over het uiterste zuiden blijft het mogelijk droog. In de namiddag wordt het droog aan zee met bredere opklaringen. De westenwind is matig en aan zee soms vrij krachtig.

‘s Nachts verdwijnt de buienkans maar er is kans op lage wolken en soms ook mist. De minima liggen tussen 9 en 15 graden.

Donderdagochtend is het vaak bewolkt, behalve in het uiterste zuiden van het land. In de namiddag wisselen bewolkte perioden af met opklaringen. Hier en daar vallen er enkele buien. De maxima schommelen tussen 19 graden in de Ardennen, 20 of 21 graden aan zee, rond 22 of 23 graden op de meeste andere plaatsen en tot 24 graden in Belgisch Lotharingen.

Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buien, vooral in het westen en vooral op zondag ook vrij veel wind. Maxima rond 24 of 25 graden in Vlaanderen.