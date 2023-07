Fiscale hervorming is morsdood - Hoe heter het wordt, hoe meer (vuile) energie de wereld gebruikt

1. Fiscale hervorming is morsdood, MR krijgt zwartepiet

De onderhandelingen over een fiscale hervorming zijn mislukt. De regeringspartijen zijn dinsdagnacht uit elkaar gegaan. ‘Dit was niet financierbaar.’ Lees meer

2. Hoe heter het wordt, hoe meer (vuile) energie de wereld gebruikt

Klimaatgezant John Kerry is in Peking om het klimaatakkoord van Parijs nieuw leven in te blazen. De hoop dat de afspraken van 2015 de opwarming onder 2 graden kunnen houden, vervliegt razendsnel. Lees meer